“عنزة ولو طارت”.. مذيع الجزيرة يتحدى السيسي ويعلن أنه سيعتزل تويتر نهائيا إذا نجح في هذا الأمر

شن الإعلامي والمذيع البارز بقناة “الجزيرة” جمال ريان، هجوما عنيفا على رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، تزامنا مع الفضائح التي كشفها رجل الأعمال المصري والفنان محمد علي عن حجم الفساد داخل المؤسسة العسكرية بقيادة جنرالات السيسي.

وأشار “ريان” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) إلى ما كشفه محمد علي عن تكاليف حفل افتتاح (تفريعة قناة السويس) وإهدار ميزانية الدولة على مشاريع لا طائل منها.

وكتب مرفقا بتغريدته صورة السيسي في حفل الافتتاح ما نصه:”فقط من اجل هذه اللقطة، هذه المنصة التي يقف عليها السيسي في افتتاح تفريعة قناة السويس ، شيدت ب ٦٠ مليون جنيه من جيوب الغلابه المصريين”

فقط من اجل هذه اللقطة، هذه المنصة التي يقف عليها السيسي في افتتاح تفريعة قناة السويس ، شيدت ب ٦٠ مليون جنيه من جيوب الغلابه المصريين #مصر #الخليج #المغرب_العربي #شكرا_محمد_علي pic.twitter.com/2Gk9Fl31DC — جمال ريان (@jamalrayyan) September 8, 2019

كما نشر ريان صور للسيسي داخل طائرة حربية وكتب ساخرا:”سوف اعتزل تويتر اذا كان بمقدور السيسي الطيران باي طائرة مترا واحداً فوق الكرة الأرضية ، بكفي…. اصحوا يا مصريين”

سوف اعتزل تويتر اذا كان بمقدور السيسي الطيران باي طائرة مترا واحداً فوق الكرة الأرضية ، بكفي…. اصحوا يا مصريين #مصر #الخليج #المغرب_العربي pic.twitter.com/1VprrnxexQ — جمال ريان (@jamalrayyan) September 8, 2019

وشدد مذيع الجزيرة على تحديه في تغريدة أخرى قائلا:”صدق من قال “عنزه ولو طارت” سوف اعتزل تويتر إن كان السيسي سبق وان طار في حياته”

صدق من قال "عنزه ولو طارت" سوف اعتزل تويتر إن كان السيسي سبق وان طار في حياته #محمد_على_ينشر_السيسي #مصر #الخليج #المغرب_العربي pic.twitter.com/rmFWJwP1mM — جمال ريان (@jamalrayyan) September 8, 2019

وأصبح المقاول والفنان المصري محمد علي يحتل صدارة التداول في منصات التواصل المصرية، بعد فيديوهاته التي كشف فيها عن وقائع فساد وإهدار للأموال العامة تورط فيها رئيس النظام عبد الفتاح السيسي وكبار قادة الجيش المصري، وقد تفاعل المغردون المصريون والعرب مع المقاطع المثيرة للجدل عبر وسم # محمد_علي_ فضحهم.

وكان محمد علي كشف عن كواليس حفل افتتاح قناة السويس وعشرات الملايين التي أنفقت فيه، كما كشف أن والدة السيسي كانت قد توفيت قبل يومين من موعد الافتتاح، إلا أن السيسي وكبار القادة العسكريين آثروا إخفاء الخبر حتى لا يفسدوا على السيسي حفل الافتتاح، وأبقوا جثمان والدته في ثلاجة المستشفى.

وبحسب ما ذكره محمد علي، فإن القوات المسلحة طلبت منه تجهيز مقابر القوات المسلحة لدفن والدة السيسي، مؤكدا أنه لا يزال يطالب السيسي بمبلغ مليون ومئة ألف جنيه من تكاليف التجهيزات، موجها سؤالا للسيسي “كيف تقبل أن تدفن والدتك على حساب المصريين؟”.

بدورها قامت صفحة “الموقف المصري” التي تعد من أبرز الصفحات السياسية في مصر، بتأكيد المعلومات التي قدمها الفنان والمقاول محمد علي بشأن القصور الرئاسية غير المعلن عنها.

واستخدمت الصفحة برنامج “غوغل إيرث برو” الذي مكنها من الحصول على صور أقمار صناعية في فترات مختلفة، تُظهر وجود مبانٍ بالمواصفات ذاتها التي ذكرها محمد علي، كما تُظهر تطور الأشغال في الأراضي المذكورة بين عامي 2013 و2019.