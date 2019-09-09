حلقة واحدة من “ما خفي أعظم” لا زالت تهزّ البحرين .. شكوى ضدّ “الجزيرة” و”المسحال” يعلّق

تقدمت البحرين بشكوى لجامعة الدول العربية ضد قناة الجزيرة بعد بثها فيلما بعنوان “اللاعبون بالنار” منتصف شهر يوليو/تموز الماضي ضمن برنامج “ما خفي أعظم” الذي يقدّمه الإعلامي الفلسطيني تامر المسحال.

وأوضحت مصادر الجزيرة أن الشكوى البحرينية ضد الجزيرة رفعت إلى اجتماع وزراء الخارجية المقرر الثلاثاء في مقر الأمانة العامة بالقاهرة.

وقال الكاتب والمحلل السياسي البحريني المعارض عادل مرزوق –في مقابلة مع الجزيرة- إن البحرين تتقدم بشكواها ضد القناة إلى جهة غير مختصة، في إشارة إلى اجتماع وزراء الخارجية بجامعة الدول العربية في القاهرة.

وأضاف مرزوق أن هذه الشكوى تحرف محتوىً إعلامياً يتهم جهات في الحكومة البحرينية بدعم جماعات متطرفة كالقاعدة، إلى مسار سياسي بمنطقة الخليج غير ذي صلة بتلك الاتهامات.

وكشفت حلقة “ما خفي أعظم” -التي أثارت حفيظة المنامة- عن وجود مخطط سري نسقته المخابرات البحرينية عام 2003 مع قيادات تولت تجنيدها في تنظيم القاعدة بهدف اغتيال معارضين بارزين.

وبث البرنامج تسجيلات سرية تتضمن شهادات لمنفذي المخطط الذي وضع بتكليف مباشر من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

يشار إلى أن البحرين هي من بين دول حصار قطر الأربع التي وضعت إغلاق الجزيرة واحدا من شروطها الـ13 لفك الحصار.

وفي تعليقه على الشكوى البحرينية، غرّد مقدم برنامج “ما خفي أعظم” الإعلامي تامر المسحال قائلاً: ” البحرين مشتكية #ما_خفي_أعظم #اللاعبون_بالنار لجامعة الدول العربية في شكوى رسمية لمجلس وزراء الخارجية العرب !!! لا تعليق ..”.