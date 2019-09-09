جمال ريان
الهدهد

جمال ريان لـ”كاتب مصري”: قناة العربية قدمت عرضاً لي بضعف راتبي في الجزيرة نكاية بقطر

كتب خاص "وطن"
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رد الاعلامي الفلسطيني، ، المذيع في قناة ، على كاتب مصري تطاول عليه لدفاعه عن القناة القطرية، أمام الشكوى القضائية التي قدمتها البحرين لجامعة الدول العربية ضد قناة .

وقال ريان في تعليقه على خبر تقديم البحرين لجامعة الدول العربية شكوى ضد قناة الجزيرة بعد بثها فيلما ضمن برنامج”ما خفي أعظم”، (الجزيرة ليست عضوا في الجامعة العربية ، بل خدمة إعلامية عربية الانتماء عالمية التوجه شعارها الرأي والرأي الآخر، ومنبر تعددي ينشد الحقيقة ويلتزم المبادئ المهنية، بهدف نشر الوعي العام، وما يعزز حق الإنسان في المعرفة وقيم التسامح والديمقراطية واحترام الحريات وحقوق الإنسان، لهذا يشكونها).

وهو الامر الذي لم يعجب الكاتب والمحلل السياسي المصري أحمد المالح الذي سارع للرد على جمال ريان قائلاً له :” أنت تقول ذلك صديقى لأن (لقمة عيشك وفلوسك من الجزيرة )تعيش فى رفاهية وبرج عاجى ولو كنت فى الحدث أو العربية أو سكاى نيوز لمجدت وعظمت فيهم .أنا لا أتحدث عن الجزيرة كقناة مهنية لها ايجابياتها وسلبياتها وهى أفضل من كثير من القنوات العربية .لكن اتحدث عن اعلاميي السبوبة ..وأكل العيش “.

وهنا رد الاعلامي الفلسطيني البارز جمال ريان على المالح قائلاً له :” جمال ريان عرض عليه افتتاح قناة العربية بضعف راتبه في قناة الجزيرة نكاية بقطر ، لكنه رفض و”لديه الدليل” لقمة عيش بكرامة ومبادئ في # ، اشرف له من لقمة عيش منزوعة الكرامة والمبادئ في # #الامارات “.

ونصح جمال ريان الكاتب المصري بأن يقرأ قصيدة “لا تصالح”  لأمل دنقل، قائلاً له :” هناك أشياء لا تشترى “.

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