بعد إدخاله المستشفى .. “الدويلة” يكشف سبب عدم ارتياحه لسفر أمير الكويت لأمريكا!

كشف السياسي الكويتي البارز وعضو مجلس الأمة السابق ناصر الدويلة عن عدم ارتياحه لسفر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى أمريكا .

جاء ذلك بعد أن أعلن وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت الشيخ علي الجراح أن أمير الكويت دخل أحد المستشفيات الأميركية لاستكمال الفحوصات الطبية، الأمر الذي دعا إلى تأجيل اللقاء المقرر مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى موعد يحدد لاحقاً.

وقال “الدويلة” في تغريدةٍ رصدتها “وطن”:” “لم اكن مرتاح لسفرة حضرة صاحب السمو الامير حفظه الله الاخيرة الى امريكا خاصة انه يمثل اكبر عقبه عربيه في مواجهة اسرائيل و اكبر قوة تضامن عربي و شخصية تجمع عليها الامه كوسيط بين الاشقاء لذلك كنت اخشى على سموه من هذه السفرة واسأل الله ان يعافي سموه و يكفيه شر عدوه وعدو الاسلام آمين”.

لم اكن مرتاح لسفرة حضرة صاحب السمو الامير حفظه الله الاخيرة الى امريكا خاصة انه يمثل اكبر عقبه عربيه في مواجهة اسرائيل و اكبر قوة تضامن عربي و شخصية تجمع عليها الامه كوسيط بين الاشقاء لذلك كنت اخشى على سموه من هذه السفرة واسأل الله ان يعافي سموه و يكفيه شر عدوه وعدو الاسلام آمين — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) September 8, 2019

ووصل أمير الكويت عصر الإثنين الماضي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة خاصة بعد تعافيه من وعكة صحية.

وكان الديوان الأميري كشف في الـ18 من شهر أغسطس/آب، أن الشيخ صباح تعافى من عارض صحي ألم به بعد أن أجرى فحوصات طبية وكانت نتائجها جيدة، دون ذكر أي تفاصيل أخرى حول هذا العارض.