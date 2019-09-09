بعد إدخاله المستشفى .. “الدويلة” يكشف سبب عدم ارتياحه لسفر أمير الكويت لأمريكا!
كشف السياسي الكويتي البارز وعضو مجلس الأمة السابق ناصر الدويلة عن عدم ارتياحه لسفر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى أمريكا .
جاء ذلك بعد أن أعلن وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت الشيخ علي الجراح أن أمير الكويت دخل أحد المستشفيات الأميركية لاستكمال الفحوصات الطبية، الأمر الذي دعا إلى تأجيل اللقاء المقرر مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى موعد يحدد لاحقاً.
وقال “الدويلة” في تغريدةٍ رصدتها “وطن”:” “لم اكن مرتاح لسفرة حضرة صاحب السمو الامير حفظه الله الاخيرة الى امريكا خاصة انه يمثل اكبر عقبه عربيه في مواجهة اسرائيل و اكبر قوة تضامن عربي و شخصية تجمع عليها الامه كوسيط بين الاشقاء لذلك كنت اخشى على سموه من هذه السفرة واسأل الله ان يعافي سموه و يكفيه شر عدوه وعدو الاسلام آمين”.
لم اكن مرتاح لسفرة حضرة صاحب السمو الامير حفظه الله الاخيرة الى امريكا خاصة انه يمثل اكبر عقبه عربيه في مواجهة اسرائيل و اكبر قوة تضامن عربي و شخصية تجمع عليها الامه كوسيط بين الاشقاء لذلك كنت اخشى على سموه من هذه السفرة واسأل الله ان يعافي سموه و يكفيه شر عدوه وعدو الاسلام آمين— ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) September 8, 2019
وسجل أمير الكويت أول ظهور له بعد الوعكة الصحية، يوم الإثنين 26 أغسطس / آب، حيث استقبل ولي العهد الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئیس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم.
وقال البيت الأبيض في بيان صحافي الأحد إن “الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتمنى لصديقه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الشفاء العاجل ويتطلع لاستقباله في واشنطن بمجرد تماثله للشفاء”.
وأضاف البيان أنه تم إبلاغ الرئيس الأميركي أمس الأحد أن سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد سيؤجل زيارته المقررة في الـ12 سبتمبر الجاري إلى البيت الأبيض بعد أن أدخل إحدى المستشفيات في الولايات المتحدة الأميركية لاستكمال الفحوصات الطبية.