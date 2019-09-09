ناصر الدويلة يكشف عدم ارتياحه لزيارة أمير الكويت لأمريكا
ناصر الدويلة يكشف عدم ارتياحه لزيارة أمير الكويت لأمريكا
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بعد إدخاله المستشفى .. “الدويلة” يكشف سبب عدم ارتياحه لسفر أمير الكويت لأمريكا!

كتب وطن
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كشف السياسي الكويتي البارز وعضو مجلس الأمة السابق عن عدم ارتياحه لسفر إلى أمريكا .

 

جاء ذلك بعد أن أعلن وزير شؤون الديوان الأميري في الشيخ علي الجراح أن أمير دخل أحد المستشفيات الأميركية لاستكمال الفحوصات الطبية، الأمر الذي دعا إلى تأجيل اللقاء المقرر مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى موعد يحدد لاحقاً.

 

وقال “الدويلة” في تغريدةٍ رصدتها “وطن”:” “لم اكن مرتاح لسفرة حضرة صاحب السمو الامير حفظه الله الاخيرة الى امريكا خاصة انه يمثل اكبر عقبه عربيه في مواجهة اسرائيل و اكبر قوة تضامن عربي و شخصية تجمع عليها الامه كوسيط بين الاشقاء لذلك كنت اخشى على سموه من هذه السفرة واسأل الله ان يعافي سموه و يكفيه شر عدوه وعدو الاسلام آمين”.

ووصل أمير الكويت عصر الإثنين الماضي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة خاصة بعد تعافيه من وعكة صحية.

 

وكان الديوان الأميري كشف في الـ18 من شهر أغسطس/آب، أن الشيخ صباح تعافى من عارض صحي ألم به بعد أن أجرى فحوصات طبية وكانت نتائجها جيدة، دون ذكر أي تفاصيل أخرى حول هذا العارض.

 

وسجل أمير الكويت أول ظهور له بعد الوعكة الصحية، يوم الإثنين 26 أغسطس / آب، حيث استقبل ولي العهد الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئیس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم.

 

وقال البيت الأبيض في بيان صحافي الأحد إن “الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتمنى لصديقه أمير الكويت الشفاء العاجل ويتطلع لاستقباله في واشنطن بمجرد تماثله للشفاء”.

 

وأضاف البيان أنه تم إبلاغ الرئيس الأميركي أمس الأحد أن سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد سيؤجل زيارته المقررة في الـ12 سبتمبر الجاري إلى البيت الأبيض بعد أن أدخل إحدى المستشفيات في الولايات المتحدة الأميركية لاستكمال الفحوصات الطبية.

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