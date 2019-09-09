المكالمة “الجنسية” المسربة أطاحت باللواء حمدي عثمان المقرب من السيسي.. زوجة مدير مكتبه كتبت نهايته!

أكدت وسائل إعلام مصرية أن محافظ الإسماعيلية، اللواء حمدي عثمان، قدم استقالته من منصبه مساء الأحد، موضحة أنه غادر مكتبه متوجها إلى القاهرة.

وأضافت المصادر أن استقالة محافظ الإسماعيلية جاءت لظروف صحية، مشيرة إلى أن سكرتير عام المحافظة سيتولى العمل كمحافظ بشكل مؤقت لحين تعيين محافظ جديد، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

من جهتها، أفادت مواقع إخبارية مصرية بأن محافظ الإسماعيلية غادر مكتبه بديوان عام المحافظة بشكل مفاجئ في وقت متأخر مساء الأحد، متوجها للقاهرة، وسط أنباء عن لقاء مرتقب بينه وبين قيادة رسمية بمجلس الوزراء.

وأثارت استقالة اللواء حمدي عثمان المفاجئة من منصبه، جدلا واسعا بين النشطاء الذين أشار بعضهم إلى مكالمة جنسية مسربة نسبت له قد تكون هي السبب الحقيقي وراء الإطاحة به.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر ضجت قبل أيام بتسجيل لمكالمة جنسية فاضحة، نسبها متداولي المقطع للواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، ما أثار ضجة واسعة بالشارع المصري.

وحوى التسريب الصوتي المتداول ـ الذي لم يتسن لنا التأكد من صحته ـ مكالمة جنسية استمرت لأكثر من نصف ساعة بين اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية وزوجة مدير مكتبه.

وأحدث التسجيل المنسوب لـ اللوء المقرب من رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، ضجة واسعة على مواقع التواصل بينما لم يصدر أي تعليق رسمي عليه حتى الآن.