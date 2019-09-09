الاعلام السعودي “محترف في الكذب”.. هذا ما فعلته “العربية” وأثارت غضب المتحدث باسم الرئاسة الافغانية

تلمس المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية، صديق صديقي، رأسه جيداً بعد عنوان “فج” نشرته قناة العربية على موقعها على لسانه متهماً قطر بدعم ما أسماه “الارهاب” في بلاده بقيادة طالبان- حسب زعمه- وهو الامر الذي دفعه إلى سرعة نفى تلك التصريحات واصفاً العربية بالصحافة الطائشة.

وقال صديقي “المصدوم” من تحريف العربية لتصريحاته خلال مؤتمر صحفي عقده بالامس في العاصمة الافغانية، حسب ما تابعت “وطن” من تغريدة على “تويتر”، ( الصحافة الطائشة، والاقتباسات غير الصحيحة تماما والتي لا أساس لها من الصحة ونسبت الي، لم اصرح بهذا في مؤتمر صحفي الامس وأنا ارفض ما تناقلته عني القناة العربية بكل شدة).

الصحافة الطائشة، والاقتباسات غير الصحيحة تماما والتي لا أساس لها من الصحة ونسبت الي،لم اصرح بهذا في مؤتمر صحفي الامس وأنا ارفض ما تناقلته عني القناة العربية بكل شدة @IdreesZaman @AlArabiya_Eng @MofaQatar_EN @AlArabiya_Brk pic.twitter.com/XeJuRqTIQ9 — Sediq Sediqqi (@SediqSediqqi) September 9, 2019

وكانت العربية نشرت خبراً نقلاً عن لسان صديقي جاء بعنوان (المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية: طالبان تقتل شعبنا بأوامر من قطر), وتضيف القناة التي أخلت مسؤوليتها عن ما نقلته بالاشارة إلى نقلها تصريحاته عن وكالات أفغانية، إن “الشعب الأفغاني لن يقبل أبداً سلاماً غامضاً وغير كامل لن يؤدي إلى ختم الحرب وإحلال السلام”.

كما وصف صديقي الذي عقد موتمراً صحافياً، الأحد، في العاصمة الأفغانية على خلفية إلغاء الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، المفاوضات مع طالبان، بسبب التفجيرات الأخيرة في كابول، وجود قادة طالبان في قطر بأنه “شهر عسل”، مؤكداً على ضرورة “إنهاء هذه العملية (المفاوضات في قطر) التي وُلدت ناقصة وعقيمة منذ البداية”.

وأضاف: “كانت عملية التفاوض في قطر خاطئة، ونتائجها غير مكتملة منذ البداية، لهذا أبدينا قلقنا للأميركيين منذ بداية التفاوض وفي الجولة الثانية من المحادثات، كما شاركتنا الولايات المتحدة قلقنا بشأن هذه العملية التي كانت غير مكتملة منذ بدئها”.

وعلق مدير الاعلام في وزارة الخارجية القطرية، أحمد بن سعيد الرميحي على “تحريف” العربية لأقوال صديقي قائلاً :” هل يوجد احقر من الاعلام السعودي المحترف في الاكاذيب !؟