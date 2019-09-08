ماذا قال الملك الأردني في أوّل تعليق على إضراب المعلمين بالمملكة؟!

دعا الملك الأردني عبد الله الثاني، إلى “حوار مسؤول”، بشأن أزمة إضراب المعلمين الذين بدأوا الأحد إضرابا مفتوحا، في خطوة تصعيدية جديدة، للمطالبة بعلاوة مالية مستحقة.

وفي لقاء مع شخصيات سياسية واقتصادية وإعلامية، تناول الشأن المحلي والإقليمي، قال العاهل الأردني: “يجب أن يكون هدفنا دائما الحفاظ على مصلحة الطلبة، وهذا الذي يجب أن نركز عليه جميعا، والوصول له من خلال الحوار المسؤول”، بحسب بيان للديوان الملكي.

وأكد نور الدين نديم، متحدث نقابة المعلمين الأردنيين، في تصريح سابق للأناضول بأن “نسبة الإضراب مئة بالمائة في جميع مدارس المملكة”.

ويأتي إضراب المعلمين الأردنيين، بعد قرار نقابتهم بالإجماع حتى “تتحقق العلاوة المالية، ويحاسب المسيء عما تعرض له المعلمين من اعتداءات في احتجاجات الخميس الماضي”.

وشهدت المملكة، الخميس، احتجاجات واسعة للمعلمين، طالبوا خلالها الحكومة بصرف علاوة بنسبة 50 بالمائة من الراتب الأساسي (ضمن اتفاق بين الطرفين عام 2014)، وتم استخدام القوة لفض المحتجين.

وتأسست نقابة المعلمين عام 2011، وينتسب إليها نحو 140 ألف معلم.‎