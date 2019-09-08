“شاهد” الفيديو الذي تسبب في هجوم عنيف على ضاحي خلفان من قبل السعوديين.. أساء للمملكة وقياداتها

شن ناشطون سعوديون هجوما عنيفا على نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، بعد نشره فيديو مسيء للمملكة وقاداتها على صفحته الرسمية بتويتر.

وعاود “خلفان” نشر إساءاته المتعمدة ضد السعودية، وبث عبر حسابه التويتري مقطع فيديو من إحدى الحسينيات في إيران وحوى المقطع سب للسعودية.

لمن يكذبون في اهداف ايران الشريرة. pic.twitter.com/U025vxb40q — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 7, 2019

الفيديو الذي نشره خلفان، ظهر فيه رادوداً شيعيّاً، وهو يتحدّث عن الحرب القادمة، ويشتم فيه السعوديّة والوهابيّة، وقال الرادود أنّ أصوات الحيدريّة الشيعيّة سترتفع فوق مكّة المكرّمة.

وعلّق نائب شرطة دبي حول الحادثة بالقول: “إلى من يكذبون في أهداف إيران الشريرة.

وتسبب المقطع في هجوم عنيف على خلفان من قبل السعوديين، الذين اتهموا الإمارات بخيانة المملكة وتحين الفرصة لقلب نظام الحكم بها.

السعوديه محفوظه بالله وثم قيادتها وجيشها وشعبها ونحنا معهم من نزاعهم في شبر نزعناه في روحه ومستغرب منك النشر هذا !!!! — العولقي (@mmm_20803) September 7, 2019

يا ضاحي نتمنى أن تحاربو إيران حتى تنتهي .

هذه الشماعة. — Wleed (@Wleed58026579) September 7, 2019

حفظ الله #السعودية من شر تآمركم عليها مع ايران 🇮🇷. — osama alasta (@alasta2003) September 7, 2019

وكان ضاحي خلفان شكا قبل أيام انسحاب العديد من المغردين الإماراتيين من تويتر؛ عقب نشر حاكم دبي رسالة انتقد فيها بعض هؤلاء المغردين، متهما إياهم بالإساءة للإمارات.

فقد نشر خلفان تغريدة على تويتر عبر فيها عن حزنه لانسحاب هؤلاء المغردين، وقال إن ذلك يضع الإمارات في آخر قوائم الدول العربية في حرية التعبير.

كما قال إن الرسالة التي نشرها محمد بن راشد قبل أيام ضمن تغريدة في تويتر لم تكن موجهة للمغرد الرصين المدافع بفكره وقلمه عن سمعة الإمارات، مضيفا أن حاكم دبي يحترم الرأي الشخصي.

وكان حاكم دبي محمد بن راشد نشر الأسبوع الماضي تغريدة ندد فيها بسلوك مغردين إماراتيين على تويتر، وقال إن هؤلاء ينالون من سمعة الإمارات، واعتبر البعض حينها أن هذه الانتقادات موجهة إلى أشخاص مثل ضاحي خلفان وحمد المزروعي، المتهمين بإثارة الفتن، عبر مهاجمة دول وقيادات.