رغد صدام حسين
رغد صدام حسين
الهدهد

تدار من مصر.. فيسبوك تحذف صفحة “مشبوهة” موثقة باسم رغد صدام حسين

كتب وطن
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قامت إدارة موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بحذف صفحة موثقة مزيفة باسم الابنة الكبرى لصدام حسين رغد.

المركز الإعلامي الرقمي العراقي أوضح في بيان له اليوم، الأحد، أن شركة فيسبوك حذفت الصفحة الموثقة المزيفة باسم “رغد صدام حسين”، منوها إلى أن الصفحة كان لديها أكثر من نصف مليون معجب، وتدار من داخل جمهورية العربية.

وبين المركز، أن الصفحة التي تم حذفها، موثقة  بالعلامة الزرقاء، وكان اسمها سابقا (حظك اليوم) ولكنها خدعت الكثير من المستخدمين ممن ظنوا إنها تمثل شخصية (رغد صدام حسين).

واختتم مركز الإعلام الرقمي، تجديد تأكيده بأن الفيسبوك يعمد كل يوم إلى حذف مئات الصفحات، والحسابات المزيفة، في خضم حربه ضد الصفحات، والحسابات المزيفة التي تنشر أخبارا كاذبة، وتروج لمعلومات غير صحيحة.

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