ناصر الدويلة: أنباء عن إصابة خليفة حفتر بأزمة قلبية وما يحدث بليبيا الآن “مريب” وغير واضح

قال السياسي الكويتي وعضو مجلس الأمة السابق ناصر الدويلة، إن هناك أنباء غير مؤكدة عن إصابة الجنرال الليبي المتمرد والمدعوم إماراتيا خليفة حفتر بأزمة قلبية وسط أحداث مريبة وغير واضحة تشهدها ليبيا الآن.

“الدويلة” وفي تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) دون ما نصه:”يبدو أن الأسلحة التركية وصلت لقوات حكومة الوفاق الشرعية وأنباء غير مؤكدة بإصابة حفتر بأزمة قلبية”

يبدو ان الاسلحة التركيه وصلت لقوات حكومة الوفاق الشرعيه و انباء غير مؤكدة باصابة حفتر بازمة قلبيه و قد يفسر هذا هبوط طائرة امريكيه في مطار بنغازي و اقلاعها نحو المانيا ناقلة معها راكاب مهميين فهل اصيب حفتر و تم اخلاءه ام يتم الآن اخلاء شخصيات مهمه من ليبيا هناك شيء حصل غير واضح — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) September 7, 2019

وتابع موضحا:”وقد يفسر هذا هبوط طائرة أمريكية في مطار بنغازي وإقلاعها نحو المانيا ناقلة معها ركاب مهمين فهل أصيب حفتر و تم اخلاءه ام يتم الآن اخلاء شخصيات مهمة من ليبيا هناك شيء حصل غير واضح”

وأفادت تقارير ميدانية بأن عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق تقدمت -اليوم السبت- في جميع محاور القتال بطرابلس، حيث قصفت بالمدفعية والطيران قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر وأجبرتها على الانسحاب من مواقعها الأمامية.

وقال مراسل الجزيرة إن قوات حكومة الوفاق الليبية سيطرت على موقع متقدم كانت تتخذه قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر منصة لإطلاق صواريخ غراد والمدفعية على العاصمة طرابلس.

ويقع الموقع في محور السبيعة جنوب غرب طرابلس، كما شنت قوات الوفاق هجوما من عدة محاور على مواقع قوات حفتر في منطقتي عين زارة ووادي الربيع جنوب شرق العاصمة.

وقال الإعلام الحربي التابع لحكومة الوفاق إن قوات حفتر انسحبت من مواقعها الأمامية في محور عين زارة.

وأضاف أن سلاح الجو التابع لحكومة الوفاق شنّ عدة غارات على المواقع الخلفية لقوات حفتر في ضواحي مدينتي طرابلس وترهونة.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الناطق الرسمي باسم قوات الوفاق العقيد الطيار محمد قنونو، قوله إن “ما يحدث اليوم بداية تقدم قوات الوفاق في جميع المحاور”.

تعزيزات عسكرية

وأضاف أن “العمليات انطلقت منذ صباح اليوم الباكر وفق خطة عسكرية مُعدة، وبناء على التعليمات الصادرة، وشاركت فيها القوات البرية والطيران الحربي”.