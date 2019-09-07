“شاهد” الإعلامي عادل الكاسبي يفجر مفاجأة خطيرة بشأن المنتجات العُمانية في الإمارات.. ولا تفسير لهذه الحالة

كشف الإعلامي العُماني المعروف عادل الكاسبي عن مفاجأة خطيرة وظاهرة لا تفسير لها بشأن المنتجات العُمانية التي تباع للإمارات.
وعبر صفحته بتويتر نشر “الكاسبي” في تغريدة رصدتها (وطن) مقطعا مصورا يظهر أحد المنتجات العُمانية التي تباع للإمارات بسعر أقل مما تابع به في عُمان، والأغرب أن هذه السلعة يتم بيعها للعُمانيين مجددا من قبل الإمارات بأسعار اعلى.
ويظهر بالمقطع منتج “السراميك” الخاص بشركة الشمس العُمانية، ويتحدث التاجر العُماني بالفيديو عن أن هذا المنتج قد اشتراه هو من الإمارات وبأسعار أقل من سعر الشركة التي تبيع به في عُمان، وتساءل عن سبب هذا وتفسير هذه الظاهرة الغريبة.
من جانبه علق الإعلامي عادل الكاسبي مستنكرا:”هل فعلا البضائع العمانية تصدر إلى دولة الإمارات ثم تباع لنا بأقل من السعر الذي يباع به حاليا في السلطنة.”
وتابع:”إذا كانت الإجابة نعم والسبب يعود لشراء كميات كبيرة في السوق الخارجي ، فكيف يمكن توجيه المنتج العُماني للعمانين في الدرجة الاولى والسوق العُماني وكيف يمكن تحقيق الخصوصية في أسعار المنتجات الوطنية عندما تباع في عمان ويكون المستهلك عماني ؟”
ودخل الكاتب العُماني حمد بن سالم على الخط وغرد هو الآخر:”فعلاً هذه واحدة من حالات كثيرة ولا تفسير لهذه الحالة”
وأبدى مغردون استيائهم من هذه الظاهرة وأكدوا أنها تحدث بعدة منتجات وليس هذا المنتج فقط، مطالبين الحكومة بتوضيح سبب وسر هذا الأمر.