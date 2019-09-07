“بطلة” الأفلام الإباحية في مصر تسقط بيد الأمن وتعترف!!

ضبطت مباحث الآداب المصرية سيدة متهمة بتكوين شبكة للأعمال المنافية للآداب العامة وتصوير الأفلام الإباحية لاستقطاب راغبي المتعة الحرام بمحافظة البحيرة.

وكانت قد وردت معلومات لمباحث الآداب، مفادها قيام “الطفا. ر. د” ٣٢ ربة منزل ومقيمة بـ”ناحية افلاقة” بتصوير أفلام إباحية، وممارسة الرذيلة، وانضمامها عضوة بشبكة للأعمال المنافية للآداب واستقطاب راغبي المتعة الحرام دون تمييز.

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهمة بمنزلها بدمنهور، وبمواجهتها قررت بصحة الفيديوهات الإباحية وأنها تخصها.

تحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.