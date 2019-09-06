مشاهد مؤلمة – جيش الإحتلال يقتل طفلين ويصيب أكثر من 75 فلسطينياً على حدود غزة

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، أن فتيَين فلسطينيَين اثنين، استشهدا، الجمعة، فيما أُصيب 76 شخصا، بينهم 46 بالرصاص الحي، الذي أطلقه الجيش الإسرائيلي، على المشاركين في “مسيرات العودة”، الأسبوعية.

#صور شهيد اليوم علي الأشقر خلال وداع صديقه الشهيد الطفل عبد الرؤوف صالحة في مخيم جباليا. Posted by Shehab News Agency on Friday, September 6, 2019

وذكرت الوزارة، في تصريح مقتضب، أن سامي الأشقر (17 عاما)، وخالد الربعي (14 عاما) قد استشهدا جراء إصابتهما برصاص الجيش الإسرائيلي، شرقي قطاع غزة.

وداع والدة الشهيد علي الأشقر "17 عاما" شمال قطاع غزة #شاهد وداع والدة الشهيد علي الأشقر "17 عاما" الذي ارتقى اليوم برصاص الاحتلال شمال قطاع غزةتصوير محمد المصري Posted by Shehab News Agency on Friday, September 6, 2019

لحظة إصابة الشهيد خالد إياد الربعي " 14 عاما" برصاص قناصة الاحتلال شرق غزة #شاهد لحظة إصابة الشهيد خالد إياد الربعي " 14 عاما" برصاص قناصة الاحتلال خلال مشاكته في المظاهرات السلمية قرب السياج الفاصل شرق مدينة غزة بجمعة "حماية الجبهة الداخلية" Posted by Shehab News Agency on Friday, September 6, 2019

كما أوضحت وزارة الصحة أن 76 فلسطينيا، جُرحوا، في ذات المسيرات، بينهم 47 شخصا أصيبوا بالرصاص الحي، فيما لم توضح طبيعة بقية الإصابات.

وباستشهاد الأشقر والربعي، يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مسيرات العودة، منذ انطلاقها بتاريخ 30 مارس/آذار 2018، إلى (210) شهداء، بحسب توثيق مراكز حقوقية فلسطينية، ومنها مركز الميزان لحقوق الإنسان.

#شاهد وداع الشهيد خالد إياد الربعي " 14 عاما" الذي ارتقى برصاص قناصة الاحتلال خلال مشاكته في المظاهرات السلمية قرب السياج الفاصل شرق مدينة غزة Posted by Shehab News Agency on Friday, September 6, 2019

ومن بين الشهداء (44) طفلاً، وسيدتين، و(9) من ذوي الإعاقة، و(4) مسعفين، وصحافيين اثنين. كما أصيب نحو 18 ألف شخص، بينهم أكثر من 4 آلاف طفل و800 سيدة.

#صور شهيدان "فتيان" وعشرات الإصابات اثر اعتداء قوات الاحتلال على المتظاهرين السلميين في جمعة "حماية الجبهة الداخلية" ضمن فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار المتواصلة في قطاع غزة. Posted by Shehab News Agency on Friday, September 6, 2019

وحمّلت حركة (حماس) حكومة الاحتلال الإسرائيلي تداعيات “تغوّل” قوات الاحتلال على دماء المتظاهرين السلميين المشاركين في الجمعة الـ73 من مسيرات العودة وكسر الحصار شرقي قطاع غزة.

وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم، في تصريح صحفي: “إنّ تغول الاحتلال على دماء المتظاهرين السلميين في مسيرات العودة جريمة يتحمل الاحتلال كامل تداعياتها”.

واعتبر قاسم أن تعمّد الاحتلال استهداف المتظاهرين السلميين “يؤكد الطبيعة الدموية لقادة الاحتلال، الذين لم يتوقف إرهابهم منذ وصول العصابات الصهيونية لأرض فلسطين”.

#صور المواجهات اثر اعتداء قوات الاحتلال على المتظاهرين السلميين في جمعة "حماية الجبهة الداخلية" شرق المحافظة الوسطى لقطاع غزة Posted by Shehab News Agency on Friday, September 6, 2019

ودعا الناطق باسم حماس إلى وجوب تصنيف الاحتلال “كدولة” إرهابية، وملاحقة قادة الكيان الإسرائيلي كـ”مجرمي حرب”.

وشدّد على أن جرائم الاحتلال ضد المتظاهرين السلميين “لن توقف نضال شعبنا لانتزاع حرية واسترداد أرضه ومقدساته وممارسة حقه بالعيش الكريم بكسر الحصار عن نفسه”.