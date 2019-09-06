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محمد علي يفضح خطّة اختباء “السيسي” في نفق حال ثورة المصريين عليه .. ويكشف محاولة استدراجه للسفارة!

كتب وطن
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على خطى الصحفي السعودي جمال خاشقجي، كشف رجل الأعمال المصري أن رئيس النظام عبد الفتاح السيسي طلب التواصل معه عبر السفارة المصرية بإسبانيا، فيما يبدو انها محاولة للتخلص منه بعد كشفه معلومات خطيرة عن حجم الفساد في الجيش ومؤسسة الرئاسة.

وفي أحدث تغريداته، كشف الفنان والمقاول المصري محمد علي -الذي عمل سنوات مع الجيش- عن بناء ٥ فيلات وقصر، ومن تحتهما نفق يوصل الى مبنىً جداري خرساني؛ ليسكن فيها “القزم” –يقصد السيسي- وقادة الجيش، في حال تحرّك الشعب ضدهم .

كان محمد علي كشف عن تلقيه تهديدات من المخابرات المصرية وأجهزة الدولة المصرية، معتبراً انهم “مرعوبين” مما سيكشفه عن فساد النظام والجيش.

وقال في تغريدةٍ له إنه سينشر “أهم فيديو” في حياته كلها، مدعوماً بالأدلة لما يفعله الجيش بالاقتصاد وكيف استولى على أموال المصريين، وماذا فعل السيسي بالجيش ليحوله من حب الشعب الى كراهيته ليكون الجيش بقيادتة وأفراده تحت أمره .

وأضاف: “ربما أقتل فعلموا أني حاولت كشف خيانتهم.وصيتكم أبويا”.

وفي أربعة فيديوهات متتالية؛ اتهم محمد علي الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادات في الجيش بإهدار المال العام، عبر الإنفاق على مشروعات تستهدف مصالح وأغراضا شخصية، دون دراسة أو جدوى اقتصادية، ومن بينها فندق تكلف إنشاؤه نحو ملياري جنيه، وقصر رئاسي تكلف ما يقرب من ثلاثمئة مليون جنيه.

ورغم ذكر العديد من الأسماء المتورطة في الأمر، ومن بينها قيادات في الجيش ووزراء وآخرون يشغلون مناصب قيادية في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لم يصدر حتى الآن رد رسمي بشأن الاتهامات التي وردت في فيديوهات محمد علي، ولم يخرج بيان أو تصريح من المؤسسة العسكرية أو من الرئاسة بهذا الشأن، رغم ما فيها من اتهامات خطيرة

الرد الوحيد الذي جاء كان بتحرك الأذرع الإعلامية للنظام، في محاولة لتشويه صورة الفنان والمقاول محمد علي، وكان أبرزها ما نشرته بعض الصحف ووسائل الإعلام بأنه ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، فضلا عن استضافة والده في برنامج للإعلامي المحسوب على الأمن أحمد موسى، الذي أعلن خلاله تبرؤه من ابنه.

 

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