“شاهد” بينما تفتح الإمارات المعابد للهندوس والكُنُس لليهود.. 50 شخصاً يعتنقون الإسلام في أحد مساجد قطر

في الوقت الذي تفتح دولة الإمارات معابد للهندوس وكُنُس لليهود على أراضيها، شهدت دولة قطر اليوم الجمعة إعلان 50 شخصاً من جنسيات مختلفة إسلامهم داخل أحد مساجد العاصمة الدوحة .

ونشر الإعلامي القطري المعروف جابر الحرمي فيديو يُظهر لحظاتٍ إيمانية مؤثرة بنطق 50 شخصاً الشهادتين داخل المسجد.

وعبّر مغرّدون عن سعادتهم بإسلام هؤلاء الأشخاص على أرض دولة قطر، داعين لهم بالثبات، ولقطر واهلها أن يكونوا مفاتيح الخير.