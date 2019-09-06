السفير السعودي في الأردن يشعل سيجارة للسفير القطري
السفير السعودي في الأردن يشعل سيجارة للسفير القطري
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“شاهد” السفير السعودي في الأردن يخضع لشيخ قطري ويشعل له سيجارته.. ترّقبوا كيف سيعزله “بن سلمان”

كتب وطن
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رغم المقاطعة من جانب دول الحصار، وفي مشهدٍ من المؤكد أن يكون له ارتدادات في قادم الأيام، التقى سفير في الأردن ، بالشيخ القطري خليفة بن أحمد آل ثاني في قاعة انتظار خاصة، بمطار الملكة علياء في الأردن، وقام بإشعال سيجارة له.

 

وبخضوع، أشعل السفير السعودي خالد بن فيصل السيجارة للشيخ القطري خلال المجلس الذي تمّ في مطار الملكة علياء.

 

وتوّقع المغرّد القطري الشهير “بوغانم” أن تقوم السعودية بإبعاد سفيرها من الأردن بعد الفيديو.

 

 

جديرٌ بالذّكر أنّ خالد بن فيصل بن تركي آل سعود قال إن بلاده صبرت 21 عاماً على ، واستهزأ من بقوله إنها اصغر من حارة من حارات الرياض.

 

وسخر “بوغانم” من السفير السعودي قائلاً: ” بكل أمانة أمر جميل وممتع للغاية أن يقوم أمير سعودي وسفير ودبلوماسي [خالد بن فيصل بن تركي آل سعود] بإشعال السيجارة للشيخ خليفة بن احمد بن سلطان آل ثاني. عادة آل سعود يعرفون قدرهم عند عمامهم”.

 

وأعلنت الأردن وقطر خلال الأيام الماضية، عودة السفراء بين البلدين.

 

وقدّم سفيرا الدوحة وعمّان [القطريّ سعود بن ناصر آل ثاني، والأردني زيد اللوزي] أوراق اعتمادهما إلى وزارتي خارجية البلدين.

 

وبشّر الإعلامي القطري المعروف جابر الحرمي، بخبرٍ سارّ للشعبين القطري والأردني، وذلك في أعقاب عودة السفراء بين البلدين.

 

وتوقع أن تتوج العلاقات الدافئة الأخيرة بين عمان والدوحة بتحضيرات قريبة لزيارة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني للأردن ولقاء الملك عبدالله الثاني.

 
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