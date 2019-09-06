“شاهد” السفير السعودي في الأردن يخضع لشيخ قطري ويشعل له سيجارته.. ترّقبوا كيف سيعزله “بن سلمان”

رغم المقاطعة من جانب دول الحصار، وفي مشهدٍ من المؤكد أن يكون له ارتدادات في قادم الأيام، التقى سفير السعودية في الأردن خالد بن فيصل بن تركي آل سعود، بالشيخ القطري خليفة بن أحمد آل ثاني في قاعة انتظار خاصة، بمطار الملكة علياء في الأردن، وقام بإشعال سيجارة له.
وبخضوع، أشعل السفير السعودي خالد بن فيصل السيجارة للشيخ القطري خلال المجلس الذي تمّ في مطار الملكة علياء.
سفير السعوديه في الاردن— بوغانم (@hassanalishaq73) September 5, 2019
خالد بن فيصل ال سعود
يقوم بأشعال السيجاره
لخليفه بن احمد ال ثاني https://t.co/2xSBcHsZdA pic.twitter.com/eDHZTyH04E
وتوّقع المغرّد القطري الشهير “بوغانم” أن تقوم السعودية بإبعاد سفيرها من الأردن بعد الفيديو.
لدي يقين تام وبثقه كبيره جدا"— بوغانم (@hassanalishaq73) September 5, 2019
بأن بعد مقطع الفيديو الذي سأقوم بنشره غدا"
ستقوم السعوديه بأبعاد سفيرها من الاردن
ترقبوا..كيف يخضع
بن سعود امام بن ثاني 😉 pic.twitter.com/4JJnwhJSfe
جديرٌ بالذّكر أنّ السفير السعودي في الأردن خالد بن فيصل بن تركي آل سعود قال إن بلاده صبرت 21 عاماً على قطر، واستهزأ من قطر بقوله إنها اصغر من حارة من حارات الرياض.
سفير السعوديه في الاردن خالد بن فيصل— بوغانم (@hassanalishaq73) September 5, 2019
ال سعود كان يقول صبرنا 21 سنه على قطر
وقطر اصغر من حاره من حارات الرياض
امس وفي مطار الملكه علياء يقوم وبكل خضوع باشعال السيجاره للشيخ خليفه بن احمد ال ثاني https://t.co/2xSBcHsZdA pic.twitter.com/EjBMVEE9Wz
وسخر “بوغانم” من السفير السعودي قائلاً: ” بكل أمانة أمر جميل وممتع للغاية أن يقوم أمير سعودي وسفير ودبلوماسي [خالد بن فيصل بن تركي آل سعود] بإشعال السيجارة للشيخ خليفة بن احمد بن سلطان آل ثاني. عادة آل سعود يعرفون قدرهم عند عمامهم”.
بكل امانه امر جميل وممتع للغاااايه— بوغانم (@hassanalishaq73) September 5, 2019
ان يقوم امير سعودي وسفير ودبلوماسي
خالد بن فيصل بن تركي ال سعود
بأشعال السيجاره للشيخ
خليفه بن احمد بن سلطان ال ثاني
عادة ال سعود يعرفون قدرهم عند عمامهم 😉 pic.twitter.com/hAHotnjD2K
وأعلنت الأردن وقطر خلال الأيام الماضية، عودة السفراء بين البلدين.
وقدّم سفيرا الدوحة وعمّان [القطريّ سعود بن ناصر آل ثاني، والأردني زيد اللوزي] أوراق اعتمادهما إلى وزارتي خارجية البلدين.
وبشّر الإعلامي القطري المعروف جابر الحرمي، بخبرٍ سارّ للشعبين القطري والأردني، وذلك في أعقاب عودة السفراء بين البلدين.
وتوقع أن تتوج العلاقات الدافئة الأخيرة بين عمان والدوحة بتحضيرات قريبة لزيارة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني للأردن ولقاء الملك عبدالله الثاني.