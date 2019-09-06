الأمير عبد الله بن سلطان بن ناصر آل سعود
الأمير عبد الله بن سلطان بن ناصر آل سعود
Videoالهدهد

“شاهد” أمير سعودي يفضح نفسه بتصريح عن قدرة السعودية على تدمير إيران في 8 ساعات!

كتب وطن
0

لقيت تغريدة أمير سعودي زعم فيها أن “ تستطيع تدمير إيران في 8 ساعات” سخريةً واسعةً من النشطاء.

 

ونشر الأمير عبد الله بن سلطان بن ناصر آل سعود، تغريدةً قال فيها “”السعودية تستطيع تدمير #ايران في٨ ساعات”. أي قبل طائرات (ال ف15 أس أي)، وقبل شراء وتطوير منظومات الدفاع الجوي والقوات البحرية والبرية والجوية بصواريخ متطورة ومتقدمة”، مضيفا أن “ما خفي أعظم (..)”، على حد قوله.

 

وزاد قائلا: “لا توجد أي قوة في العالم تستطيع أن تقف في وجه وحدتنا وعزمنا ونهضتنا (..)”.

 

وأرفق الأمير السعودي تغريدته بمقطع فيديو، يعود بحسب كلامه إلى ما قبل عامين، ويتحدث فيه ضيف سعودي على قناة سعودية عن القدرات العسكرية الكبيرة والمتطورة للمملكة العربية السعودية مقابل إيران.

ورصدت “وطن” جانباً من تعليقات النشطاء والمغردين على تصريح الأمير السعودي.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

“شاهد” السفير السعودي في الأردن يخضع لشيخ قطري ويشعل له سيجارته.. ترّقبوا…

الهدهد

نجل سلمان العودة يفضح “الدولة السطحية” في السعودية بقيادة ولي العهد محمد…

الهدهد

دفعة من صواريخ “بدر1” الباليستية الحوثية تُمطر مطار نجران وقاعدة الملك…

الهدهد

أكاديمي سعودي: الاستحمار انتقل من الرياض إلى أبوظبي.. ما قصة هذه العدوى؟!

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.