“شاهد” أمير سعودي يفضح نفسه بتصريح عن قدرة السعودية على تدمير إيران في 8 ساعات!

لقيت تغريدة أمير سعودي زعم فيها أن “السعودية تستطيع تدمير إيران في 8 ساعات” سخريةً واسعةً من النشطاء.

ونشر الأمير عبد الله بن سلطان بن ناصر آل سعود، تغريدةً قال فيها “”السعودية تستطيع تدمير #ايران في٨ ساعات”. أي قبل طائرات (ال ف15 أس أي)، وقبل شراء وتطوير منظومات الدفاع الجوي والقوات البحرية والبرية والجوية بصواريخ متطورة ومتقدمة”، مضيفا أن “ما خفي أعظم (..)”، على حد قوله.

وزاد قائلا: “لا توجد أي قوة في العالم تستطيع أن تقف في وجه وحدتنا وعزمنا ونهضتنا (..)”.

وأرفق الأمير السعودي تغريدته بمقطع فيديو، يعود بحسب كلامه إلى ما قبل عامين، ويتحدث فيه ضيف سعودي على قناة سعودية عن القدرات العسكرية الكبيرة والمتطورة للمملكة العربية السعودية مقابل إيران.

"السعودية تستطيع تدمير #ايران في٨ ساعات"

طبعا هذا مقطع من عامان

أي قبل طائرات ال ف١٥ اس اي وقبل شراء وتطوير منظومات الدفاع الجوي والقوات البحرية والبرية والجوية بصواريخ متطورة ومتقدمة.

وما خفي اعظم..

لا توجد اي قوة في العالم تستطيع ان تقف في وجه وحدتنا وعزمنا ونهضتنا والحمدلله.. pic.twitter.com/dn2WZx3OTB — عبدالله بن سلطان بن ناصر آل سعود (@ASNA_20) September 4, 2019

ورصدت “وطن” جانباً من تعليقات النشطاء والمغردين على تصريح الأمير السعودي.

تستطيعون تدمير ايران في ثمان ساعات قبل عامين والان مع التطور العظيم الذي تمتلكونه ينبغي ان يكون وقت التدمير ثمان دقائق، السؤال هو هل المقصود تدمير ايران في لعبة البوبجي ام في الواقع الحقيقي؟ لاني سألت الحوثيين عن ذلك ماتوا من الضحك!!!! — محمد محي (@m1962mohey) September 5, 2019

ولد لاعاد تلعب #ببجي واجد تراك تأثرت — فيصل القحطاني🇶🇦 (@Q_l979) September 4, 2019

تدخل الحرب على اليمن عامها الخامس ، لكن الحوثيين يأخذون رهائن الدمام وينبع و الرياض …😏 ؛ أليس الدليمي السفير اليمني في إيران؟😉



تحتاج فقط إلى ثماني ساعات من التدريب لمعرفة أين تقع الحدود الإيرانية وماذا تفعل مع أعدائها … — احمد احمد زاده 🇮🇷 (@aa23581) September 5, 2019