مفاجأة من العيار الثقيل.. مغرد قطري يكشف سبب زيارة الجبير وبن زايد لباكستان بعد اسقاط طائرة إسرائيلية

فجر مغرد قطري شهير بتسريباته السياسية من داخل أروقة الحكم بالسعودية والإمارات ـ والتي كثيرا ما ثبتت صحتها ـ مفاجأة خطيرة، بكشفه عن مهمة وصفها بالسرية لوزيري خارجية السعودية والإمارات في باكستان على عكس ما هو معلن بشأن زيارتهما الحالية للدولة.

وأعلنت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أمس، الأربعاء، عن وصول وزير خارجية الإمارات، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية، عادل الجبير، إلى باكستان لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني، على خلفية التوترات الأخيرة بين الهند وباكستان.

المغرد القطري الشهير “بوغانم” فجر مفاجأة خطيرة بشأن هذه الزيارة في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) وقال إن هناك مصادر تتحدث أن سبب زيارة عادل الجبير وعبدالله بن زايد الحقيقي لباكستان هو أسر طيار اسرائيلي سقطت طائرته في كشمير.

مصادر تتحدث ان

سبب ذهاب عادل جبير وعبدالله بن زايد

بسبب اسر باكستان لطيار اسرائيلي

سقطت طائرته في كشمير وطلبت كل من

السعوديه والامارات من باكستان التكتم على

الامر لحين اجراء وساطات من تلك الدولتين

للافراج عنه بموافقه اسرائيليه لتلك الوساطه — بوغانم (@hassanalishaq73) September 5, 2019

وأوضح أن كل من السعودية والإمارات طلبت من باكستان التكتم على الأمر لحين إجراء وساطات من تلك الدولتين للإفراج عنه بموافقه إسرائيلية لتلك الوساطة.

هذا والتقى الوزيران بوزير خارجية باكستان، شاه محمود قريشي، وعقدا معه مباحثات شملت مناقشة آخر التطورات على مستوى المنطقة والعالم، وفقا للوكالة.

ونشرت وام مقطع فيديو يُظهر لحظة استقبال رئيس وزراء باكستان، عمران خان، للشيخ عبدالله بن زايد والجبير، قبل أن يناقشا معه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتداول مغردون صورا تظهر وزير خارجية الإمارات ووزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية، وهما ينزلان من طائرة واحدة بعد وصولهما إلى باكستان.