لتفادي فضيحة هروب الأميرة هيا.. ابن راشد يصدر قراراً عاجلا بشأن ابنته لطيفة صاحبة قصة الهروب المثيرة

في قرار مفاجئ اعتبره ناشطون محاولة من حاكم دبي لتخفيف آثار ما يعانيه من أزمات جراء هروب الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين، أصدر محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الخميس، قرارا بتعيين ابنته الشيخة لطيفة صاحبة قصة الهروب المثيرة في 2018، رئيسة لهيئة الثقافة والفنون بدبي.

وأعلن “ابن راشد” القرار في تغريدة على حسابه الرسمي في “تويتر” قال فيها: “وجهنا اليوم بتعيين الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد رئيسة لهيئة الثقافة والفنون بدبي”.

وجهنا اليوم بتعيين الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد رئيسة لهيئة الثقافة والفنون بدبي … نريد أن تكون دبي مركزا ثقافيا عالميا .. كما هي مركز اقتصادي عالمي .. كل التوفيق لها ولفريقها .. وانتظر تصورا جديدا للهيئة خلال شهر pic.twitter.com/wMv40JaQSX — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 5, 2019

وأضاف: “نريد أن تكون دبي مركزا ثقافيا عالميا كما هي مركز اقتصادي عالمي، كل التوفيق لها ولفريقها وانتظر تصورا جديدا للهيئة خلال شهر”.

يشار إلى أن آخر ظهور للشيخة لطيفة، كان في ديسمبر 2018 مع الرئيسة الإيرلندية السابقة، ماري روبنسون التي حضرت إلى الإمارات للقائها تلبية لدعوة صديقتها الأميرة هيا بنت الحسين، التي تخوض معركة طلاق وحضانة مع حاكم دبي في لندن، مؤكدة أن الشيخة لطيفة في حالة غير متزنة وتحظى برعاية نفسية.

وفي وقت سابق من العام الماضي، انتشر في الإنترنت مقطع فيديو تتحدث فيه الشيخة لطيفة، عن نيتها الهروب من البلاد.

وقالت الشيخة لطيفة في الفيديو الذي صورته قبل محاولتها الهروب وتم نشره بعد اختفائها: “إذا كنت تشاهد هذا الفيديو، فهذا ليس أمرا جيدا، فأنا سأكون إما ميتة وإما في وضع مزر للغاية”، وأضافت قائلة: “لن يعيدوني وأنا على قيد الحياة”.

وكانت صحيفة غارديان البريطانية نشرت تقريرا في ديسمبر 2018، تحدثت فيه عن أن لطيفة، “قضت سبعة أعوام وهي تخطط لهروبها الكبير من قصر والدها حاكم دبي، قبل أن تهاجم قوة كوماندوز يختها وتعتقلها، وهي على بعد 30 ميلا من الشاطئ الهندي في مارس 2018”.