صحافي لبناني يفضح هوية المرتزق جيري ماهر وقصة زواجه من إسرائيلية.. مهمته الأولى على العربية فشلت

كشف الصحفي اللبناني، حسين مرتضى، مراسل قناة العالم الايرانية، هوية المرتزق جيري ماهر، الإعلامي اللبناني المرتمي في أحضان السعودية، والذي غالباً ما يهاجم الأنظمة العربية المخالفة لرأي السعودية في المنطقة وكذلك جماعة حزب الله اللبنانية.

وقال مرتضى في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، ” تعرف على معلومات تكشف لأول مرة عن العميل رقم ٩ دانيال الغوش ( جيري ماهر)، مضيفاً :” دانيال احمد الغوش مواليد بلدة برجا – اقليم الخروب – قضاء الشوف، المولد من أب كان من زعران البعث العراقي في لبنان …ومن تجار المخدرات المعروفين “. حسب قوله.

تعرف على معلومات تكشف لاول مرة عن العميل رقم ٩ دانيال الغوش ( جيري ماهر)

دانيال احمد الغوش

مواليد بلدة برجا – اقليم الخروب – قضاء الشوف.

المولد من أب كان من زعران البعث العراقي في لبنان …ومن تجار المخدرات المعروفين. — #حسين_مرتضى (@HoseinMortada) September 4, 2019

وتابع مرتضى في كشف هوية المرتزق جيري ماهر :” تورط الاب في تنفيذ عملية ارهابية بالتعاون مع مخابرات صدام ضد حاجز اشخاص من الحزب التقدمي الاشتراكي ايام كان الاشتراكي اقرب حلفاء الرئيس حافظ الاسد وفر مع اولاده الصغار الى السويد حيث أقام في مالمو “.

تورط في تنفيذ عملية ارهابية بالتعاون مع مخابرات صدام ضد حاجز اشخاص من الحزب التقدمي الاشتراكي ايام كان الاشتراكي اقرب حلفاء الرئيس حافظ الاسد وفر مع اولاده الصغار الى السويد حيث أقام في مالمو. — #حسين_مرتضى (@HoseinMortada) September 4, 2019

ويقول الاعلامي اللبناني حسين مرتضى :” ابنه دانيال الملقب بجيري ماهر بعدما انتمى لكنيسة صهيونية تؤمن ان خدمة اسرائيل خدمة للرب “، مضيفاً :” دانيال احمد الغوش بدل اسمه الى جيري ماهر وشارك في رحلات الى اسرائيل مع كنيسته الانجيلية الصهيونية التي ترسل اعضاء منها سنويا للتطوع مع الجيش الاسرائيلي كما كل كنائس الانجيليين الصهاينة “.

ابنه دانيال الملقب بجيري ماهر بعدما انتمى لكنيسة صهيونية تؤمن ان خدمة اسرائيل خدمة للرب. .

دانيال احمد الغوش بدل اسمه الى جيري ماهر وشارك في رحلات الى اسرائيل مع كنيسته الانجيلية الصهيونية التي ترسل اعضاء منها سنويا للتطوع مع الجيش الاسرائيلي كما كل كنائس الانجيليين الصهاينة — #حسين_مرتضى (@HoseinMortada) September 4, 2019

وأوضح “هناك التقى بزوجته الاسرائيلية التي انتقلت للعيش معه في مالمو وصار يتردد معها الى بيوت ديبلوماسيين اسرائيليين جندوه وارسلوه الى معهد اسرائيلي للترويج عبر السوشال ميديا “، مشيراً إلى أن الاسرائيليين أرادوا صنع نجم تلفزيوني منه يطل عبر قناتهم الممولة سعوديا المعروفة بالعربية.

هناك التقى بزوجته الاسرائيلية التي انتقلت للعيش معه في مالمو وصار يتردد معها الى بيوت ديبلوماسيين اسرائيليين جندوه وارسلوه الى معهد اسرائيلي للترويج عبر السوشال ميديا.

اراد الاسرائيلييون صنع نجم تلفزيوني منه يطل عبر قناتهم الممولة سعوديا المعروفة بالعربية. — #حسين_مرتضى (@HoseinMortada) September 4, 2019

وأضاف :” لكن صوته الخنثوي الذي يخرج الكلام من خياشيم انفه وقف حائلا بينه وبين تقديم برنامج ممول اسرائيليا يشبه برنامج المعروف ايضا بتعاونه مع صهاينة معهد واشنطن الليكودي نديم قطيش “.

لكن صوته الخنثوي الذي يخرج الكلام من خياشيم انفه وقف حائلا بينه وبين تقديم برنامج ممول اسرائيليا يشبه برنامج المعروف ايضا بتعاونه مع صهاينة معهد واشنطن الليكودي نديم قطيش.#ابواق_الصهيونية — #حسين_مرتضى (@HoseinMortada) September 4, 2019

وكان جيري ماهر خرج قد أثار جدلاً واسعاً مؤخراً، بتملقه سيده محمد بن سلمان ولي العهد السعودي وهذه المرة أكد أنه سيستمر على هذه النهج ومنافقة النظام السعودي حتى ينتزع الله الروح من جسده.. حسب وصفه.

وقال “ماهر” الذي يطبل لابن سلمان بمناسبة ودون مناسبة، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) إن قيادة المملكة العربية السعودية صاحبة القرار الأول والأخير في كل قضايانا المصيرية.

وتابع مهاجما معارضي آل سعود وسياسة الأمير أبومنشار القمعية:”ومن لا يعجبه ذلك يستطيع ان يتقدم بطلب لجوء الى كندا أو إيران أو جهنم الحمرا، السعودية وقيادتها وشعبها هم الحق وأعداءها هم الباطل وأساسه.”