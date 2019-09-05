صحافي لبناني يفضح هوية المرتزق جيري ماهر وقصة زواجه من إسرائيلية.. مهمته الأولى على العربية فشلت
كشف الصحفي اللبناني، حسين مرتضى، مراسل قناة العالم الايرانية، هوية المرتزق جيري ماهر، الإعلامي اللبناني المرتمي في أحضان السعودية، والذي غالباً ما يهاجم الأنظمة العربية المخالفة لرأي السعودية في المنطقة وكذلك جماعة حزب الله اللبنانية.
وقال مرتضى في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، ” تعرف على معلومات تكشف لأول مرة عن العميل رقم ٩ دانيال الغوش ( جيري ماهر)، مضيفاً :” دانيال احمد الغوش مواليد بلدة برجا – اقليم الخروب – قضاء الشوف، المولد من أب كان من زعران البعث العراقي في لبنان …ومن تجار المخدرات المعروفين “. حسب قوله.
وتابع مرتضى في كشف هوية المرتزق جيري ماهر :” تورط الاب في تنفيذ عملية ارهابية بالتعاون مع مخابرات صدام ضد حاجز اشخاص من الحزب التقدمي الاشتراكي ايام كان الاشتراكي اقرب حلفاء الرئيس حافظ الاسد وفر مع اولاده الصغار الى السويد حيث أقام في مالمو “.
ويقول الاعلامي اللبناني حسين مرتضى :” ابنه دانيال الملقب بجيري ماهر بعدما انتمى لكنيسة صهيونية تؤمن ان خدمة اسرائيل خدمة للرب “، مضيفاً :” دانيال احمد الغوش بدل اسمه الى جيري ماهر وشارك في رحلات الى اسرائيل مع كنيسته الانجيلية الصهيونية التي ترسل اعضاء منها سنويا للتطوع مع الجيش الاسرائيلي كما كل كنائس الانجيليين الصهاينة “.
وأوضح “هناك التقى بزوجته الاسرائيلية التي انتقلت للعيش معه في مالمو وصار يتردد معها الى بيوت ديبلوماسيين اسرائيليين جندوه وارسلوه الى معهد اسرائيلي للترويج عبر السوشال ميديا “، مشيراً إلى أن الاسرائيليين أرادوا صنع نجم تلفزيوني منه يطل عبر قناتهم الممولة سعوديا المعروفة بالعربية.
وأضاف :” لكن صوته الخنثوي الذي يخرج الكلام من خياشيم انفه وقف حائلا بينه وبين تقديم برنامج ممول اسرائيليا يشبه برنامج المعروف ايضا بتعاونه مع صهاينة معهد واشنطن الليكودي نديم قطيش “.
وكان جيري ماهر خرج قد أثار جدلاً واسعاً مؤخراً، بتملقه سيده محمد بن سلمان ولي العهد السعودي وهذه المرة أكد أنه سيستمر على هذه النهج ومنافقة النظام السعودي حتى ينتزع الله الروح من جسده.. حسب وصفه.
وقال “ماهر” الذي يطبل لابن سلمان بمناسبة ودون مناسبة، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) إن قيادة المملكة العربية السعودية صاحبة القرار الأول والأخير في كل قضايانا المصيرية.
وتابع مهاجما معارضي آل سعود وسياسة الأمير أبومنشار القمعية:”ومن لا يعجبه ذلك يستطيع ان يتقدم بطلب لجوء الى كندا أو إيران أو جهنم الحمرا، السعودية وقيادتها وشعبها هم الحق وأعداءها هم الباطل وأساسه.”
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عيب عليكم يا موقع وطن ان يكون هذا الطائفي الحيوان مثل معلمة الاسد ذو مصداقية ومرحب بة انا اعرف المرتزق جيري ماهر حقير ولكن يداة غير ملوثة بالدم السوري بنفس طائفي مثل القاتل حسين مرتضى.
لا نريد شهادة القتلة والطائفيون هؤلاء عدهم اهل السنة وكل تحالفاتهم تصب في هذا الاتجاة ارفض الاستعانة بالقتلة لضرب خصومنا .
حسين مرتضى اقذر من جيري ماهر مطبل ويداه ملطخة بدماء السوريين والفلسطينيين، كاره حاقد وطائفي بغيض رقص على جثث عربية كثيرة وكونه يتحدث عن طبل سعودي فهذا لا يغفر لا له ولا لاسياده في قم قذارتهم التي لن يسناها عربي شريف.. وطن التي اتابعها يبدو أنه يغريها كل من يدس السم بالعسل ويا عزيزي رئيس الاحرير الذي اتبعك واتباعك منذ زمن التغريد خارج السرب ابقى على رونقك ولا تقبل تفاهات أن يغسل قذر ملطخ من أخمصه إلى رأسه بدماء الابرياء باسم نظام ممانعة منبطح واسأل السوريين وفلسطيني سوريا سيخبرونك عن أقل شتيمة بحق فلسطين وسوريا غير العلوية التي نطقها القذر ويتملق حين كان يلتقي قادة الجهاد الاسلامي الفلسطيني في المزة بشارع الاوتستراد لقاء حفنة من المال ثم يبصق في الصحن بعدها شخص مقيت أقذر من جيري ماهر فلا تلقي لنا بهذه القاذورات التي امتفينا بصراحة حتى التخمة المقرفة منهما.. التاريخ سجل ولن ينسى الضحايا ولا أحفادهم