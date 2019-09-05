دفعة من صواريخ “بدر1” الباليستية الحوثية تُمطر مطار نجران وقاعدة الملك خالد ودفاعات السعودية العظمى عاجزة

كشفت جماعة الحوثيين عن قصف جديد لمطار نجران الإقليمي وقاعدة الملك خالد الجوية جنوبي المملكة العربية السعودية اليوم، الخميس.

العميد يحيى سريع المتحدث باسم قوت الحوثيين ذكر أن “القوة الصاروخية لدى الجيش واللجان الشعبية أطلقت دفعة من صواريخ “بدر1″ الباليستية على مطار وقوة الواجب السعودية في نجران”.

وقال المتحدث: “إن إصابات الصواريخ كانت دقيقة وأدت إلى خروج المطار عن الخدمة، كما شوهدت سيارات الإسعاف تهرع إلى قوة الواجب”.

وأضاف أن “العملية استهدفت مرابض الطائرات الحربية والاستطلاعية في المطار وأهدافا عسكرية أخرى”.

كما أعلن “سريع” عن تنفيذ هجمات على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بعدد من طائرات قاصف2.

وأشار إلى أن “سلاح الجو المسير استهدف أهدافًا عسكرية في قاعدة خميس مشيط بدقة عالية”.

وقال إن “هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد المشروع على جرائم العدوان وحصاره المستمر على شعبنا اليمني العظيم وغاراته المتواصلة التي بلغت خلال الساعات الماضية أكثر من 60 غارة جوية”.

وأضاف أن “عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية”، قائلًا إن “الجيش اليمني واللجان الشعبية اتخذت كل الإجراءات اللازمة والوقائية لحماية المدنيين”.

وكانت القوة الصاروخية للحوثيين أعلنت يوم الثلاثاء الماضي عن إطلاق دفعة صواريخ بالستية من نوع بدر 1على أهداف عسكرية في مطار نجران الإقليمي وأهداف عسكرية أخرى”.

وكما أعلن الحوثيون عن تنفيذ سلاحهم الجوي المسير الخميس الماضي، عملية هجومية واسعة بعدد من طائرات قاصف 2k على مرابض الطائرات الحربية والأباتشي بمطار نجران الإقليمي.

وكثف الحوثيون هجماتهم مؤخرًا على أهداف حيوية سعودية كمطارات جيزان ونجران وأبها، بالإضافة إلى محطات توليد الكهرباء، وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط.

وأدت هجمات الحوثيين إلى تعطل مطارات جيزان ونجران وأبها بشكل جزئي، ووقوع ضحايا وإصابات بين المدنيين.