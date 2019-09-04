وزير العمل السعودي أحمد الراجحي
وزير العمل السعودي أحمد الراجحي
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“شاهد” فضيحة أكبر عملية احتيال في الشرق الأوسط بقيادة وزير سعودي وأشقاؤه ضد أجانب في دبي!

كتب وطن
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أعلنت في واشنطن، امتلاكها أدلة ومقاطع فيديو تكشف أكبر عملية شهدتها منطقة الشرق الأوسط، بقيادة وزير سعودي، ضد مستثمرين أجانب في ، تقدر قيمتها بـ 1.8 مليار دولار.

 

وقالت المؤسسة الأمريكية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنها ستعيد تسليط الضوء على القضية بالأدلة ومن خلال سلسلة فيديوهات تكشف أكبر عملية احتيال عقاري في الشرق الأوسط بدبي، بطلها وزير العمل السعودي وأشقاؤه.

 

ونشرت المؤسسة الأمريكية “فيديو غراف”، قالت فيه إن وزير العمل والتنمية الاجتماعية ، أحمد الراجحي، وأشقاءه، كانوا أبطال عملية الاحتيال ضد الضحايا المتمثلين في المستثمر الكندي عمر جمال عايش، ومؤسس شركة تعمير القابضة للتطوير العقاري في دبي، ومئات العملاء.

 

وأوضحت أن شركة تعمير، أصبحت محط أنظار المستثمرين ورجال الأعمال، لتطويرها العديد من الأبراج وناطحات السحاب، أبرزها “برينسيس تاور” أطول برج سكني في العالم والمسجل في موسوعة غينيس.

 

وأشارت إلى أن عملية الاحتيال تمثلت في قيام أشقاء الراجحي بنهب ممتلكات وأصول “تعمير القابضة”، والاستيلاء على حصة مؤسسها ومئات العملاء، لافتة إلى أن عايش لجأ إلى قضاء دبي وكشف بالأدلة القاطعة ما قام به الراجحي من احتيال وتزوير وفساد، فأصدر خبير المحكمة قرارا لصالح عايش بـ 1.8 مليار دولار.

 

وأردفت: “استغل الوزير السعودي نفوذه في الضغط والتهديد للخبير الأمر الذي انتهى باستقالته”.

 

 
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  1. ابراهيم يقول

    كلام فاضي ، احمد الراجحي واخوانه من عايلة محترمة وشبعانة جداً وانا متاكد انهم ملصقين لهم التهمة زوراً وبهتاناً

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  2. محمود الطحان يقول

    عام 2008 كانت هناك مشكله مشابهه في دولة الامارات العربيه بين وزير اماراتي ومستثمر لبناني وبعد وفاة المستثمر اللبناني انكر الوزير الاماراتي حقوق الورثه تقدمت العائله بشكوي رسميه الي رئيس الامارات وفي اول جلسه لمجلس وزراء الدوله قام الشيخ محمد بن راشد المكتوم رئيس الوزراء بمنع الوزير المتهم من حضور الجلسه وتمت محاكمته وسجنه وإعادة الحقوق لاصحابها الوزير الاماراتي هو خليفه بخيت الفلاسي اتهم بالاختلاس وخيانة الامانه !!!في المقابل هناك عمليه شبيهه بدوله اخري بطلها ضابط فاسد وامر الحاكم بإعادة الحقوق لصاحبها ولم تنفذ حتي اليوم

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