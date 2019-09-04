“شاهد” أحمد موسى أصيب بالسُعار مع كشف قطر شعار مونديال 2022 وخرج يهذي على قناة “صدى البلد”

أصيب الاعلامي المصري، أحمد موسى، بالسُعار على خلفية إزاحة قطر الستار عن الشعار الرسمي لبطولة كأس العالم 2022، والذي تم الكشف عنه مساء أمس الثلاثاء.

ووصف أحمد موسى خلال تقديمه برنامجه “على مسؤوليتى”، المذاع عبر فاضية “صدى البلد”، شعار النسخة المقبلة لبطولة كأس العالم بأنه أشبه بحبل المشنقة، زاعماً أنه يرمز للآلاف التي لاقت حتفها خلال تشييد ملاعب البطولة بقطر في ظل ظروف العمل القاسية والغير آدمية.

وتابع قائلًا: “كان نفسى أتكلم عن الشعار وأقول عملوا حاجة مفيدة، إنما ده زى حبل المشنقة، كأن عشماوى مستنى الناس اللى هتروح كأس العالم علشان يموتهم”.

وزاد موسى صارخاً :” أنتو عارفين كام مكلف الشعار دة.. (8 مليون دولار) في حبل المشنقة، وهذا أغلى حبل مشنقة بالتاريخ، متهماً القطريين بالفساد.

وأزاحت قطر الستار رسميا عن الشعار الرسمي لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها في عام 2022.

وبحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فإن الشعار “مستلهم من الشال الصوفيّ التقليدي”.

وأوضح أن “العقدة الشريطية المتكاملة تشير إلى الرقم ثمانية، وهو عدد الملاعب التي ستقام عليها مباريات المونديال.

وكان العرض القطري لاستضافة المونديال قد تفوق في عام 2010 على عروض كل من الولايات المتحدة، وأستراليا، وكوريا الجنوبية، واليابان.