سفير عُمان في طهران يكشف عن تعاون جديد وزيارة قريبة لوزير السياحة الإيراني لمسقط

أكد سفير سلطنة عمان في إيران سعود بن احمد خالد البرواني أن بلاده على أتم الاستعداد لتنمية التعامل مع التجار الإيرانيين.

وأضاف البرواني خلال اجتماعه مع أعضاء غرفة تجارة ارومية (شمال غرب إيران) انه بإمكان تجار المحافظة الاستفادة من إمكانيات التعامل الاقتصادي مع عمان.

وأعرب عن سعادته لزيارته اذربايجان الغربية واصفا إمكانياتها فی المجالات الاقتصادية والاقتصادية والسياحية بالجيدة والتي يمكن من خلالها تنمیة التعاون مع سلطنة عمان وتطوير العلاقات بین البلدين أكثر فأكثر.

وأضاف البرواني انه خلال فترة حضوره لفترة 6 أعوام في إيران قام بتمتين العلاقات السياسية ودراسة سبل التنمية الاقتصادية مبينا انه للوصول إلى النقطة المثالية في العلاقات الاقتصادية يجب بذل جهود أكثر.

وأشار السفير العماني في إيران إلى معلوماته عن اذربايجان الغربية وذلك بسبب حضوره في الغرفة التجارية المشتركة الإيرانية العمانية وقال إن إمكانيات المحافظة مميزة متمنيا أن تكون زيارته تحمل انجازات ايجابية في مجال العلاقات بين المحافظة وسلطنة عمان.

وأشار كذلك إلى انعقاد اجتماعات الغرفة التجارية المشتركة الإيرانية العمانية خلال تشرين الثاني/نوفمبر القادم في طهران وأضاف أن اذربايجان تمتلك إمكانيات كبيرة ومميزة ويجب تبينها خلال تلك الاجتماعات.

واعتبر المعالم السياحية في اذربايجان الغربية من الطاقات الفريدة في المحافظة مشيرا الى أن وزير السياحة الإيراني سيقوم في القريب العاجل بزيارة عمان التي ستكون فرصة مناسبة لتنمية العلاقات بين البلدين في المجال السياحي.

ورحب البرواني بمقترح إقامة خط طيران مباشر بين اذربايجان الغربية وعمان وكذلك إيفاد وفد تجاري من المحافظة الى عمان .

من جانبه، أشار رئيس غرفة تجارة ارومية “حسن انتظار” إلى إمكانيات محافظة اذربايجان في مختلف المجالات وقال ان حدود مشتركة بطول 967 كيلومتر مع ثلاث دول و خمسة منافذ حدودية و 33 حيا صناعيا و إمكانيات زراعية فريدة هي من مميزات هذه المحافظة و هي تنتج سنویا 2.5 طن من البنجر و 1.5 طن من التفاح و 21 ألف طن عسل و 200 ألف طن عنب والتي یمکنها التعاون مع سلطنة عمان في المجال الزراعي فضلا عن المجالات التجارية الأخرى وكذلك السياحية.