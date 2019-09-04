أمير قطر الشيخ تميم بن حمد والملك الأردني عبدالله الثاني
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد والملك الأردني عبدالله الثاني
الهدهد

خبر سارّ للشعبين الأردني والقطري بعد عودة السفراء بين البلدين

كتب وطن
0

بشّر  رئيس تحرير صحيفة الشرق القطرية، الإعلامي القطري المعروف جابر الحرمي، بخبرٍ سارّ للشعبين القطري والأردني، وذلك في أعقاب عودة السفراء بين البلدين.

 

وبعد أقل من 24 ساعة من وصولهما إلى عاصمتي البلدين، قدّم سفيرا والأردني [سعود بن ناصر آل ثاني وزيد اللوزي] أوراق اعتمادهما إلى وزارتي خارجية البلدين.

 

واعتبر “الحرمي” أن اعتماد نادرا ما يكون بهذه السرعة .

 

 

وكان “الحرمي” توقع، أن تتوج العلاقات الدافئة الأخيرة بين عمان والدوحة بتحضيرات قريبة لزيارة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني للأردن ولقاء الملك عبدالله الثاني.

وقال الحرمي عبر تغريدة له بموقع “تويتر”: “سفيرا قطر و يصلان إلى عاصمتي البلدين الشقيقين اليوم .. ،سعود بن ناصر آل ثاني سفير قطر يصل عمّان .. فيما زيد اللوزي سفير يصل الدوحة .. وصولهما يشير إلى قرب زيارة مرتقبة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد إلى بدعوة من الملك عبدالله الثاني ..” .

 

وكان رئيس هيئة الأركان الأردنية المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، استقبل الاثنين في مطار ماركا العسكري، نظيره القطري، الفريق الركن غانم بن شاهين الغانم، ووفدا مرافقا له.


والأحد، تناول العاهل الأردني وأمير قطر العلاقات الثنائية في اتصال هاتفي.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

شاهد “ما خفي أعظم” يوجه ضربة جديدة موجعة لقادة الحصار في حلقته القادمة..…

الهدهد

أكثر من 15 مليون بحث على كلمة” قطر” بمحركات “جوجل” خلال أول…

الهدهد

هذه المرة مختلفة.. مبادرة كويتية جديدة لإنهاء الأزمة الخليجية والسفير الأمريكي…

الهدهد

خليفة بن حمد يوجه رسالة “نارية” لـ”دول الحصار” ويشكر شقيقه…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.