خبر سارّ للشعبين الأردني والقطري بعد عودة السفراء بين البلدين

بشّر رئيس تحرير صحيفة الشرق القطرية، الإعلامي القطري المعروف جابر الحرمي، بخبرٍ سارّ للشعبين القطري والأردني، وذلك في أعقاب عودة السفراء بين البلدين.

وبعد أقل من 24 ساعة من وصولهما إلى عاصمتي البلدين، قدّم سفيرا قطر والأردني [سعود بن ناصر آل ثاني وزيد اللوزي] أوراق اعتمادهما إلى وزارتي خارجية البلدين.

واعتبر “الحرمي” أن اعتماد نادرا ما يكون بهذه السرعة .

بعد أقل من 24 ساعة من وصولهما إلى عاصمتي البلدين ..

سفيري #قطر و #الاردن على التوالي سعود بن ناصر آل ثاني وزيد اللوزي يقدمان أوراق اعتمادهما إلى وزارتي خارجية البلدين ..

اعتماد نادرا ما يكون بهذه السرعة ..

خبر سار ينتظر الشعبين .. pic.twitter.com/qfJ2i8wN93 — جابر الحرمي (@jaberalharmi) September 4, 2019

وكان “الحرمي” توقع، أن تتوج العلاقات الدافئة الأخيرة بين عمان والدوحة بتحضيرات قريبة لزيارة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني للأردن ولقاء الملك عبدالله الثاني.

وقال الحرمي عبر تغريدة له بموقع “تويتر”: “سفيرا قطر و الأردن يصلان إلى عاصمتي البلدين الشقيقين اليوم .. ،سعود بن ناصر آل ثاني سفير قطر يصل عمّان .. فيما زيد اللوزي سفير الأردن يصل الدوحة .. وصولهما يشير إلى قرب زيارة مرتقبة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد إلى الأردن بدعوة من الملك عبدالله الثاني ..” .

سفيرا #قطر و #الأردن يصلان إلى عاصمتي البلدين الشقيقين اليوم ..

سعود بن ناصر آل ثاني سفير #قطر يصل #عمّان .. فيما زيد اللوزي سفير #الأردن يصل #الدوحة ..

وصولهما يشير إلى قرب زيارة مرتقبة لأمير #قطر الشيخ #تميم_بن_حمد إلى الأردن بدعوة من الملك عبدالله الثاني .. pic.twitter.com/mXMA85vOSV — جابر الحرمي (@jaberalharmi) September 3, 2019

وكان رئيس هيئة الأركان الأردنية المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، استقبل الاثنين في مطار ماركا العسكري، نظيره القطري، الفريق الركن غانم بن شاهين الغانم، ووفدا مرافقا له.



والأحد، تناول العاهل الأردني وأمير قطر العلاقات الثنائية في اتصال هاتفي.