كاتب قطري: حكام الإمارات يستأسدون على اليمنيين العزل ولا يوجد بينهم رجل يستطيع تحرير جزرهم المحتلة

هاجم الكاتب القطري المعروف فهد العمادي سياسات حكام الإمارات في اليمن وتمزيقه بانقلاب عدن ودعم مخطط الانفصال، مؤكدا أن عيال زايد يستأسدون على اليمنيين العزل بينما لا يقدرون على تحرير جزرهم المحتلة من إيران.

وقال “العمادي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) في معرض رده على مقال للكاتب الإماراتي علي النعيمي رئيس تحرير صحيفة “العين” تفاخر فيه بما وصفه بتاريخ الإمارات المشرف:”لايوجد تاريخ للامارات بل عار وقعة خنور يلاحقكموبعدها احتلت جُزركم ولا يوجد بينكم رجل يستطيع تحرير تلك الجزر”

لايوجد تاريخ للامارات .. بل عار وقعة خنور يلاحقكم .. وبعدها احتلت جُزركم ولا يوجد بينكم رجل يستطيع تحرير تلك الجزر ، واليوم تلطخت اياديكم بدماء اليمنيين الابرياء وتفسدون في الارض ليلاً ونهاراً ..

هذا انتم بإختصار https://t.co/YDZPhFpiPc — فهد العمادي (@fahedalemadi) September 1, 2019

وتابع الكاتب القطري:”واليوم تلطخت اياديكم بدماء اليمنيين الابرياء وتفسدون في الارض ليلاً ونهاراً هذا انتم بإختصار”

وكشف فيلم وثائقي لموقع “بريت” الفرنسي، غياب مقومات الحياة في اليمن والكلفة الإنسانية الباهظة للحرب المستمرة منذ عام 2015، وأكد الوثائقي انتشار العوز الغذائي الشديد بين اليمنيين بنسبة 80% وتفشي الكوليرا جراء النقص الحاد لإمدادات الماء الصالح للشرب.

وتطرق الوثائقي الذي أنجزه الصحفي “شارلز فيلا” داخل عدد من مناطق اليمن إلى ما خلفته الحرب بين التحالف السعودي الإماراتي وقوات الشرعية من جهة، وبين جماعة الحوثيين على حياة اليمنيين من مآسٍ، وكلفة باهظة على صحتهم ومعيشتهم بصفة عامة.

وتضمن الوثائقي مقاطع فيديو لحالات يمنيين فقدوا أبصارهم وأطرافهم، كما أبرز الأوضاع المزرية في مخيمات النازحين الهاربين من مناطق الحرب، الذين خسروا جميع ممتلكاتهم، واضطروا للعيش في ظروف بدائية ولا تطاق داخل خيم صغيرة وخالية من الأثاث والكهرباء وغيرها من المتطلبات الضرورية.

ومن بين ثلاثة ملايين نازح في اليمن، فإن أكثر الفئة تضررا هي الأطفال، إذ لا يذهب أغلبهم إلى المدارس.