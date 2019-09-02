“شاهد” أنباء “غير مؤكدة” عن اعتقاله .. شاعر إماراتي يحذف تغريدة انتقد فيها القذر “المزروعي” وتبرّأ منه

حذف الشاعر الإماراتي محمد المر تغريدةً انتقد فيها المغرد الإماراتي القذر حمد المزروعي، فيما يبدو أنها أوامر عليا وصلته.

والشاعر محمد المر عضو لجنة تحكيم البرنامج الشعري “راعي القصيد” الذي عُرض على شاشة قناة “سما دبي”.

وأشار مغرّدون إلى أنّه جرى استدعاء “المر” وتوقيفه؛ بسبب انتقاده المزروعي. بينما لم تتمكن “وطن” من التأكد من هذه المعلومة من مصدر موثوق حتى الآن

وكان “المر” كتب في تغريدته مقتبساً من رسائل حاكم دبي محمد بن راشد الأخيرة: ” لن نسمح بأن يعبث مجموعة من المغردين بإرث زايد الذي بناه لنا من المصداقية.صورة الإماراتي لا بد أن تكون ناصعة”.

وأضاف: “صورة الإماراتي لم تعد ناصعة يا سيدي -في إشارة إلى محمد بن راشد-. نصحناهم بالبعد عن أعراض الناس. هناك من يدعمهم من خلف الستار [إن كيدهن لعظيم]”. وأرفق التغريدة بوسم #حمد_المزروعي_لا_يمثلنا وصورته.

وكان حاكم دبي محمد بن راشد، قال في مجموعة رسائل للمواطنين والمواطنات في الإمارات بمناسبة العام الهجري الجديد، إنه لن يسمح أن “يعبث مجموعة من المغردين بإرث زايد الذي بناه لنا من المصداقية وحب واحترام الشعوب.”

وتابع: ” العبث والفوضى على وسائل التواصل الاجتماعي تأكل من منجزات تعبت آلاف فرق العمل من أجل بنائها. سمعة دولة الإمارات ليست مشاعاً لكل من يريد زيادة عدد المتابعين.”

وأضاف حاكم دبي:”لدينا وزارة للخارجية معنية بإدارة ملفاتنا الخارجية والتحدث باسمنا والتعبير عن مواقفنا في السياسة الخارجية للدولة، وإحدى مهامها الأساسية أيضا الحفاظ على 48 عاما من رصيد المصداقية والسمعة الطيبة الذي بنته الإمارات مع دول وشعوب العالم.”

وأكد أن صورة الإمارات والإماراتي لا بد أن تبقى ناصعة كما بناها وأرادها زايد.

ووفق نشطاء، فإن محمد بن راشد يقصد في رسالته كلا من قائد شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان، والمغرد الإماراتي حمد المزروعي، اللذين أثارت تغريداتهما الأخيرة الكثير من الجدل بهجومهما على عدد من الدول العربية.