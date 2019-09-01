وزير خارجية إسرائيل لا البحرين.. خالد بن أحمد يتضامن مع تل أبيب ضد هجوم حزب الله ويثير جدلا واسعا

فجر وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة، موجة غضب واسعة بين متابعيه بعد إعلانه تضامنه مع إسرائيل ضد الهجوم الأخير لحزب الله ومطالبته الدولة اللبنانية بتحمل المسؤولية.

وقال “آل خليفة” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) مدينا استهداف حزب الله لقاعدة إسرائيلية عسكرية وإسقاط قتلى وجرحى:”اعتداء دولة على أخرى شيء يحرمه القانون الدولي.”

اعتداء دولة على أخرى شيئ يحرمه القانون الدولي . و وقوف دولة متفرجة على معارك تدور على حدودها و تعرض شعبها للخطر هو تهاون كبير في تحمل تلك الدولة لمسؤولياتها . #لبنان #اسرائيل #حز‌ب‌الله — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) September 1, 2019

وتابع:”ووقوف دولة متفرجة على معارك تدور على حدودها و تعرض شعبها للخطر هو تهاون كبير في تحمل تلك الدولة لمسؤولياتها.”

وأثارت تغريدة الوزير الشهير بلقب “برميل البحرين” جدلا واسعا بين متابعيه، حتى أن أحدهم وصفه بأنه “وزير خارجية إسرائيل لا البحرين”.

وأعلن حزب الله اللبناني الأحد، عن دتمير آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق ثكنة أفيفيم، وقتل وجرح من فيها، بحسب بيان له.

وأكد الإعلام الحربي المركزي لحزب الله في بيان له، أنه “عند الساعة الرابعة و15 دقيقة من بعد ظهر الأحد، قامت مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر، بتدمير آلية عسكرية عند طريق ثكنة أفيفيم وقتل وجرح من فيها”.

من جهته، قال الناطق باسم جيش الاحتلال، إن قذيفة مضادة للدروع أطلقت من لبنان تجاه ثكنة “أفيفيم” الإسرائيلية، مشيرا إلى أن عددا من الجنود أصيبوا بهجوم بالصواريخ المضادة على قاعدة عسكرية بالشمال.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن “موقع ومركبات عسكرية تعرضت لعدة قذائف في القطاع الأوسط للحدود مع لبنان”، مضيفا أن “القذائف التي أطلقها حزب الله هي من طراز كورنيت”.

وأصدرت سلطات الاحتلال تعليمات بفتح الملاجئ في البلدات الإسرائيلية الحدودية مع لبنان.

وفي السياق ذاته، قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط بلدة مارون الراس في جنوب لبنان، وقالت قناة الميادين إن “دائرة القصف الإسرائيلي توسعت من خراج مارون الراس إلى يارون”.

بدوره، قال الجيش اللبناني إن “قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت نحو 40 قذيفة باتجاه لبنان”.

والسبت، قال حسن نصر الله، الأمين العام لـ”حزب الله”، في كلمة متلفزة، إن الرد على الاعتداءات الإسرائيلية “أمر محسوم”، وإن قلة قليلة هي المعنية بأمر الرد، وهو في يد القادة الميدانيين.