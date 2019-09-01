كاتب سعودي متصهين: سنقف مع الاحتلال وسندعمه إذا اجتاحت القوات الإسرائيلية لبنان

فجر الكاتب السعودي المتصهين عبد الحميد الغبين، موجة غضب واسعة بدعوته لدعم إسرائيل ضد حزب الله إذا نشبت الحرب مجددا في لبنان وزعمه أن الاحتلال الإسرائيلي دولة سلام.

“الغبين” المعروف باستماتته في الدفاع عن إسرائيل والتطبيع معها، تساءل في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”اين سنقف إذا اجتاحت القوات الإسرائيلية #لبنان لاجتثاث #حزب_الله”

ليجيب على نفسه ويكشف عن دعمه للاحتلال:”لقد تغير المشهد تماما عن2006وتغيرت معه مفاهيم وقيم كثيرة إتجاه #إسرائيل وحزب الله الأولى أثبتت الأحداث أنها دولة سلام والثاني ليس إلا الوجه القبيح لإيران”

اين سنقف إذا اجتاحت القوات الإسرائيلية #لبنان لاجتثاث #حزب_الله

لقد تغير المشهد تماما عن2006وتغيرت معه مفاهيم وقيم كثيرة إتجاه #إسرائيل وحزب الله الأولى أثبتت الأحداث أنها دولة سلام والثاني ليس إلا الوجه القبيح لإيران



سيقف معظم الشعب العربي مع إسرائيلpic.twitter.com/Zb6VCEemwy — #عبدالحميد الغبين (@Abdullhameeds) September 1, 2019

وختم الكاتب السعودي المحسوب على النظام تغريدته بزعمه أن معظم الشعب العربي سيقف مع إسرائيل.

وأمس، السبت، أكدت وسائل إعلام عبرية أن إسرائيل في حالة استنفار كامل عقب توعد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله بالرد، وتأكيده أنه قادم لا محالة، وظهرت أجواء التوتر جلية في عناوين المواقع الإعلامية الإسرائيلية، ونقلت وسائل الإعلام العبرية آخر التطورات التي يعلن عنها الجيش والأمن الإسرائيلي.

وأكد نصرالله، أن الرد على الاعتداء الإسرائيلي على معقل الحزب في بيروت بطائرتين مسيرتين “أمر محسوم”.

وفي كلمته بمناسبة إحياء أولى ليالي عاشوراء، أكد الأمين العام لحزب الله أن الرد “سيكون مفتوحا، ومن لبنان، وليس شرطا أن يكون من مزارع شبعا، مع أنها مزارع لبنانية ويجب تحريرها”، متحدثا عن “الرعب الذي يعيشه العدو على الحدود”.

وقال إن “الموضوع بالنسبة لنا ليس رد اعتبار انما يرتبط بتثبيت معادلات وتثبيت قواعد الاشتباك وتثبيت منطق الحماية للبلد”، مؤكداً أنه “يجب أن يدفع الإسرائيلي ثمن اعتدائه”.

وعلى صعيد ما تناقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد حظرت إسرائيل الطيران المدني في الأجواء الشمالية، كما أغلقت مطار “كريات شمونة المدني”، وعلى الأرض نشرت فيديوهات لناقلات تحمل مدافع وآليات حربية إسرائيلية تتجه صوب الحدود الشمالية.

كما أُعلن أمس، أن سلاح البحرية الإسرائيلي رفع من درجة تأهبه خوفا من أن يشمل رد حزب الله عملا بحريا، وفي الوقت نفسه صدرت تعليمات للجيش بالاستعداد للرد في أي لحظة.

ورجحت مصادر أمنية أن يختار حزب الله أهدافا عسكرية منعا لتدهور الأمور إلى حرب شاملة لا يسعى لها الحزب ولا حتى إسرائيل، وعلى ضوء ذلك قلّص الجيش الإسرائيلي من تحركات قواته على الحدود، لكنهم في إسرائيل يقولون إن استعدادت الجيش تتناسب مع رد واسع على حزب الله.