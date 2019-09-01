ضابط إماراتي يكشف عن تشكيل غرفة عمليات “إماراتية أردنية” أوكلت لها هذه المهام

زعم حساب “بدون ظل” الذي يعرف نفسه على أنه ضابط بجهاز الأمن الإماراتي، أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وبالاتفاق مع الملك عبدالله الثاني، قاما بتأسيس غرفة عمليات مشتركة في الأردن.

وفي التفاصيل كما قال “بدون ظل” في تغريدة رصدتها “وطن”، فإن هدف الغرفة-كما زعم- افشال وصول احد اعضاء حزب النهضة في تونس لسدة الحكم، وبالأخص المنصف المرزوقي، ودعم مرشحي نداء تونس الموالي للإمارات، وسبب خشية الشيخ محمد لفوز حزب النهضة ان تؤثر النتائج على ما يجري في ليبيا.

الشيخ محمد بن زايد وبالاتفاق مع الملك عبدالله ، قاموا بتأسيس غرفة عمليات في الاردن ، هدفها افشال وصول احد اعضاء

حزب النهضه في تونس لسدة الحكم،وبالاخص المنصف المرزوقي ، ودعم مرشحي

نداء تونس الموالي لنا ، وسبب خشية الشيخ

محمد لفوز حزب النهضه ان تؤثر النتائج على مايجري في ليبيا. — بدون ظل (@without__shadow) August 31, 2019

وكان الرئيس التونسي الأسبق والمرشح الرئاسي، محمد منصف المرزوقي، قال إنه أعاد الترشح مرة أخرى لاستكمال ما بدأه خلال فترته الرئاسية السابقة.

وأضاف المرزوقي، في حديثه لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن بعض الدول الخليجية تحاول زعزعة الاستقرار في تونس وتهديد المسار الديمقراطي، مبينا أن هناك شكوكا تحوم حول ثلاثة مرشحين تلقوا دعما من هذه الدول.

وحول الأزمة الليبية قال المرزوقي :” أنا إنسان شرعي وأؤمن بالشرعية وأقف بكل قوة مع الدولة الشرعية بليبيا، أنا لست مسؤولا على تفاهمات الليبيين، ولكن في حال اتفق الليبيون سأدعم هذا الاتفاق “.