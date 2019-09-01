محمد بن زايد والملك عبدالله الثاني
الهدهد

ضابط إماراتي يكشف عن تشكيل غرفة عمليات “إماراتية أردنية” أوكلت لها هذه المهام

كتب خاص "وطن"
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زعم حساب “بدون ظل” الذي يعرف نفسه على أنه ضابط بجهاز الأمن الإماراتي، أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وبالاتفاق مع  الملك عبدالله الثاني، قاما بتأسيس غرفة عمليات مشتركة في الأردن.

وفي التفاصيل كما قال “بدون ظل” في تغريدة رصدتها “وطن”، فإن هدف الغرفة-كما زعم- افشال وصول احد اعضاء حزب النهضة في لسدة الحكم، وبالأخص ، ودعم مرشحي نداء الموالي للإمارات، وسبب خشية الشيخ محمد لفوز حزب النهضة ان تؤثر النتائج على ما يجري في .

وكان الرئيس التونسي الأسبق والمرشح الرئاسي، محمد منصف المرزوقي، قال إنه أعاد الترشح مرة أخرى لاستكمال ما بدأه خلال فترته الرئاسية السابقة.

وأضاف المرزوقي، في حديثه لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن بعض الدول الخليجية تحاول زعزعة الاستقرار في تونس وتهديد المسار الديمقراطي، مبينا أن هناك شكوكا تحوم حول ثلاثة مرشحين تلقوا دعما من هذه الدول.

وحول الأزمة الليبية قال المرزوقي :” أنا إنسان شرعي وأؤمن بالشرعية وأقف بكل قوة مع الدولة الشرعية بليبيا، أنا لست مسؤولا على تفاهمات الليبيين، ولكن في حال اتفق الليبيون سأدعم هذا الاتفاق “.

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