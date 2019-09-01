بعد 3 أيام من اعتماد الأردن سفير قطر الجديد.. اتصال هاتفي بين الملك عبدالله والأمير تميم وتفاصيل ستجلط “مبز ومبس”

بحث العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني، في اتصال هاتفي مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم، الأحد، “العلاقات الثنائية وسبل تطويرها والنهوض بها في مختلف المجالات، وبما ينعكس إيجابا على الشعبين الشقيقين”، بحسب ما أعلن الديوان الملكي الأردني.

ويأتي الاتصال بعد 3 أيام من إعلان الدوحة تعيين سفير جديد لها بالأردن، في خطوة مماثلة للمملكة، بعد عامين من خفض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين؛ إثر الأزمة الخليجية.

والخميس الماضي، أعلنت قطر تعيين سعود بن ناصر بن جاسم بن محمد، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى المملكة الأردنية، سبقتها عمان بالقرار في يوليو/تموز الماضي، حيث أصدر عاهل الأردن مرسوماً ملكياً بالموافقة على تسمية زيد اللوزي، الذي كان يشغل منصب أمين عام وزارة الخارجية، سفيراً للمملكة لدى الدوحة.

وفي يونيو/حزيران 2017، قررت عمّان تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر “بعد دراسة أسباب الأزمة التي تشهدها العلاقات بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين مع الدوحة”، إضافة إلى إلغاء ترخيص مكتب قناة “الجزيرة” في عمّان.

ومنذ نحو عامين تواصل كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قطع علاقاتها مع قطر، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي المقاطع بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.