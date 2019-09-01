“الشيطان لعب في دماغي”.. مراهق مصري يرتكب جريمة مروّعة باغتصاب وقتل طفلة ويعترف بالتفاصيل

ارتكب مراهق مصري 15 عامًا جريمة مروّعة باغتصاب طفلة عمرها 6 سنوات في مركز المنشأة بمحافظة سوهاج جنوب مصر.

وقال المتهم بعد القبض عليه، إنه عقب مشاهدته للطفلة تسير بمفردها في الشارع، “لعب الشيطان” في دماغه، وألقى عليها حجرا فسقطت مغشياً عليها.

وأكد أنه حمل المجني عليها إلى منطقة معزولة وسط الزراعات القريبة، بين الحقول بعيدًا عن الأعين حتى لا يراه أحد، واغتصبها.

وقال المتهم إنه بعدما اغتصب الطفلة اصيب بالرعب من الذي حصل ، فاستعان بملابس المجني عليها “بنطال كانت ترتديه تحت ملابسها”، وكتم أنفاسها حتى تأكد من مفارقتها الحياة.

يشار إلى أن قوات مباحث سوهاج، كشفت السبت، غموض العثور على جثة طفلة ملقاة في زراعات الأذرة بمركز المنشأة، جنوبي المحافظة.