البروفيسور العُماني حيدر اللواتي: الكيان الصهيوني لن يدخل حربا مع حزب الله لهذه الأسباب

استبعد البروفيسور والأكاديمي العُماني الدكتور حيدر اللواتي، العميد السابق بجامعة السلطان قابوس، إقدام الاحتلال الإسرائيلي على دخول حرب مع حزب الله في لبنان عقب رد الحزب الأخير باستهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية.

وقال “اللواتي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) إن الكيان الصهيوني لن يدخل حربا مع حزب الله لعدة أسباب منها أن الهجوم الأخير للحزب هو رد على عدوان الكيان الذي ضرب الضاحية بالطائرات المسيرة.

الكيان الصهيوني لن يدخل حربا مع حزب الله والاسباب:



١. هجوم #الوعد_الصادق هو رد على عدوان الكيان الذي ضرب الضاحية بالمسيرات

٢. الانتخابات على الابواب ونتنياهو يواجه صعوبة في ضمان الاغلبية والحرب ستقضي على أمله

٣. نتنياهو يدرك معنى الحرب مع حزب الله في ايام انتصار الدم على السيف — د. حيدر اللواتي (@DrAl_Lawati) September 1, 2019

وتابع موضحا بعض الأسباب الأخرى وهي أن الانتخابات على الابواب ونتنياهو يواجه صعوبة في ضمان الاغلبية والحرب ستقضي على أمله.

ويدرك نتنياهو بحسب الأكاديمي العماني اللواتي “معنى الحرب مع حزب الله في أيام انتصار الدم على السيف” حسب وصفه.

وأعلن حزب الله الأحد تدمير آلية عسكرية إسرائيلية في منطقة أفيفيم قرب الحدود الجنوبية للبنان، بينما ردت إسرائيل بإطلاق عشرات القذائف على جنوب لبنان، ما أثار مخاوف من تصعيد خطير مع الحزب بعد أسبوع من التوتر المتصاعد.

وجاء هذا التصعيد بعد أيام من شن إسرائيل هجوما بطائرتين مسيرتين في ضاحية بيروت الجنوبية، وقال الحزب حينها إنهما كانتا محملتين مواد متفجرة.

ووقع هجوم الضاحية بعد وقت قصير من غارات إسرائيلية استهدفت منزلا لمقاتلين من حزب الله قرب دمشق، ما أسفر عن مقتل اثنين منهم.