“مصيبة” حدثت لسيدة في سلطنة عمان خلال عملية “شفط دهون” على يد جراح تجميل!!

أساء جراح تجميل علاج امرأة أجرت عملية “شفط دهون” من حيث التقنية التي استخدمها، وطريقة استعمالها، مما أدى إلى إحداث خمسة عشر ثقبًا في الأمعاء الدقيقة لها، أدت إلى تعكر حالتها الصحية ، مما استوجب ترقيدها بالمستشفى، وإخضاعها لعملية جراحية دقيقة.

وحسبما جاء في مجلة الادعاء العام ”المجتمع والقانون” فقد استخدم المتهم تقنية جراحية ضعيفة، كما أن نصيحته لها في شأن القي الذي اشتكت له منه بعد العملية كانت غير متلائمة مع العارض الصحي الذي أحسّت به بعد العملية.بحسب ما نشر موقع “أثير”

وبعد تحويل القضية للمحكمة صدر حكمٌ بمعاقبته بالسجن لمدة ستة أشهر، وغرامة قدرها (500ر.ع) مع وقف عقوبة السجن ، وإحالة المطالبة المدنية إلى المحكمة المختصة، إلا أن المتهم استأنف الحكم أمام محكمة الاستئناف (دائرة الجنح المستأنفة) التي رفضت موضوع الاستئناف وأيّدت الحكم المستأنف، فاتجه المتهم إلى المحكمة العليا وطعن في الحكم، وجاء قضاء المحكمة العليا مؤكدًا بأن طعن المتهم ليس له أساس.