في الجزائر .. 3 وحوش بشرية يغتصبون فتاة متشردة مختلّة عقلياً وينشرون فيديو فعلتهم!

أوقف الأمن الجزائري السبت توقيف 3 أشخاص اعتدوا جنسيًا على متشردة بمحافظة بسكرة (500 كلم جنوب الجزائر) ونشروا فيديو الاعتداء على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقام أحد الجناة (26 عامًا) بتصوير مقطع فيديو يوثق الاعتداء الجنسي بالقوة على متشردة مختلة عقليًا، في ساعات الليل المتأخرة.

وإثر التحريات؛ تم توقيف المعتدي برفقة شريكيه اللذين روجا لمقطع الفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي.

وجرى الاستماع إلى أقوال الجناة الذين اعترفوا بالجرم المنسوب إليهم؛ ووجهت لهم الإنابة القضائية عدة تهم.

ويُتابع الجناة الثلاثة بتهم تكوين جمعية أشرار لغرض الاغتصاب تحت طائلة التعنيف، وإنتاج وتوزيع مواد إباحية وتصوير ونشر صور ومقطع فيديو لشخص بغير رضاه؛ ووضعها في متناول الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والفعل المخل بالحياء في الوسط العام.

وجرى إيداع المتهمين الثلاثة رهن الحبس المؤقت، على أن يحاكموا في 22 من أيلول/ سبتمبر المقبل.