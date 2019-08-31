عمر البشير يفضح محمد بن سلمان ويعترف كيف أرسل له الملايين وأين أنفقها ولماذا فضّل عدم إرجاعها له

وجّهت محكمة سودانية السبت تهمة الثراء الحرام والمشبوه والتعامل بالنقد الأجنبي للرئيس السوداني المخلوع عمر حسن البشير.

جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة من محاكمة “البشير”، وسط إجراءات أمنية مشددة.

ورفض قاضي المحكمة الإفراج عن “البشير” بكفالة، وأجل المحاكمة إلى جلسة 7 سبتمبر.

واعترف “البشير” أنه تسلم 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وان الأموال محل الاتهام وصلت بطائرة خاصة عبر مدير مكتب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقال “البشير” إنه لم يودع تلك الاموال في بنك السودان لأن “بن سلمان” كان لا يرغب في إيراد اسمه، وفضلت عدم إرجاع الأموال له حتى لا ندخل في إحراج مع السعودية.

وأضاف أن الأموال محل الاتهام صرفت على السلاح الطبي وجامعة أفريقيا وقناة “طيبة”.

وقال “البشير” إنه تمنى أن تكون المحاكمة “سرية” حتى لا يذكر اسم محمد بن سلمان.

وكشف المخلوع أنه سلم قوات “الدعم السريع” 5 مليون دولار من أموال محمد بن سلمان.

كما اعترف أنه استلم شيكًا بمليون دولار من “خليفة بن زايد” ولم يصرفه ولا يتذكر أين ذهب.

وتأتي اعترافات “البشير” تزامناً مع عيد ميلاد محمد بن سلمان الـ34.