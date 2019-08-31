“حصار الرئيس هادي وقصف جوي” .. هذه تفاصيل خطة السعودية والإمارات القادمة في اليمن

كشف المغرد الشهير “مجتهد” عن تفاصيل خطة السعودية والإمارات القادمة في اليمن.

وقال في تغريدةٍ له بـ”تويتر” إن “التحالف أمر قادة [الشرعية] الميدانيين تسليم سلاحهم لأن السعودية ستحل الأمر”.مضيفاً أن من يرفض يتهم بأنه قاعدة وإخوان وداعش.

وذكر “مجتهد” أن السلاح والذخيرة سيتدفقان على الانفصاليين مقابل حرمان [الشرعية].

وتابع المغرد الشهير أن الخطة تقتضي قصفاً جوياً -إن لزم الأمر- بحجة ضرب “الإرهاب”.

خطة السعودية والإمارات القادمة:



– أمر التحالف قادة "الشرعية" الميدانيين تسليم سلاحهم لأن السعودية ستحل الأمر

– من يرفض يتهم بأنه قاعدة وإخوان وداعش

– تدفق السلاح والذخيرة على الانفصاليين وحرمان "الشرعية"

– قصف جوي -إن لزم الأمر- بحجة ضرب الإرهاب

– الاستمرار في حصار الرئيس هادي — مجتهد (@mujtahidd) August 31, 2019

وأكد “مجتهد” الاستمرار في حصار الرئيس عبد ربه منصور هادي؛ لأنه سيتمرد على السعودية والإمارات فهو مستعد لإعطائهم ما يريدون، وشخصيته تؤهله لذلك، لكن إبقائه كرئيس “شرعي” صامت خلف الحصار أفضل من أن يصدر عنه تصريح داعم للسعودية والإمارات يقضي على مصداقيته ويجرد السعودية من فائدته.بحسب “مجتهد”

في ذات السياق، دعا مجلس الشورى اليمني، السبت، السعودية، قائدة “التحالف العربي لدعم الشرعية”، إلى “الوقوف بجدية مع الشرعية، وإيقاف العبث الذي تقوم به دولة الإمارات”.

وقال المجلس، في بيان، إن الإمارات تدعم علنًا المليشيا المتمردة في عدن ومحافظات جنوبية أخرى، “لتقويض سلطة الدولة، وتمزيق النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية”.

وأعرب مجلس الشورى عن دعمه الكامل للبيان الصادر عن رئاسة الجمهورية، الخميس الماضي، والذي “يحمل كامل المسؤولية لدولة الإمارات، من خلال تدخلها السافر ودعم مليشيات الانتقالي واستخدام القصف الجوي ضد قوات الجيش الوطني”.

وتشن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعومة إماراتيًا، هجومًا للسيطرة على محافظات جنوبية، ولطرد القوات الحكومية.

ويدعو المجلس الانتقالي إلى انفصال جنوب اليمن عن شماله، ويتهم الحكومات المتعاقبة بإهمال الجنوب ونهب ثرواته.

وندد مجلس الشوري اليمني بـ”القصف الغاشم” لطيران الإمارات، الذي استهدف الجيش الوطني وقوات الشرعية، ووصفه بأنه “اعتداء سافر تجاوز كل الأعراف والقيم وروابط الأخوة بين الشعبين”.

واعتبر أن ذلك القصف “مّثل طعنة غادرة للتحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، التي يكن لها اليمن كل الحب والتقدير على مواقفها النبيلة والثابتة الداعمة للشرعية الدستورية”.

ودعا المجلس قادة الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى “تحمل المسؤولية، والوقوف بحزم بجانب شعبنا اليمني وشرعيته الدستورية ضد كل من يحاول النيل منه”.

وطالب “كافة أبناء الشعب اليمني ومكوناته وفعالياته بالاصطفاف والتلاحم في هذه الظروف الخطيرة التي يمر بها وطنهم”.

وتضع التطورات في جنوبي اليمن مزيدًا من العراقيل أمام جهود الأمم المتحدة المتعثرة أساسًا للتوصل إلى حل سياسي ينهي الحرب المستمرة منذ خمس سنوات في البلد العربي الفقير.