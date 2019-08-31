زكريا المحرمي - حيدر اللواتي
زكريا المحرمي - حيدر اللواتي
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بروفيسور وكاتب عُمانيان يُلجمان القذر حمد المزروعي بعد تطاوله على السلطان قابوس والوزير “بن علوي”

كتب وطن
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ردّ بروفيسور وكاتب عُمانيان على المغرّد الإماراتي القذر بعد تطاوله مجدداً على سلطنة عُمان، ومحاولة التقليل من حضورها على الصعيد الدولي، ووصفه بن سعيد بـ”المنبطح”، إلى جانب التطاول على وزير خارجية السلطنة يوسف بن علوي ووصفه كذلك بوزير العشق الايراني.!.

وقال البروفيسور والعميد السابق بجامعة السلطان قابوس د.حيدر اللواتي في تغريدةٍ له بحسابه في “تويتر: ” مغرد بذئ لم يترك بلد الا ونال منها ثم يزعق اذا راى من ينتقد دور بلده في ، نقول له اننا نخشى ان لا يعمل فيهم كما عمل في ٨٧ الف جندي تركي لم يرجع منهم الا ٥ الاف وسُمي بمقبرة الاناضول، وكما عمل في ٧٠ الف جندي مصري قُتل منهم ٢٦ الف جندي حتى سُمي بفيتنام مصر، نخاف عليكم”.

اما الكاتب العُماني فردّ على البذيء الإماراتي قائلاً: “توجه العمانيين واضح يا حمد فهم خائفون عليك لا يفعل بك اليمني كما فعل بجالوس الروماني وإكسوم الحبشي وحسين باشا العثماني وتريفليان البريطاني؛ واتفق معك بأن عمان لا تحتضن مؤتمرات الخيانة ولا يعقد فيها سوى لقاءات السلام ومحاولات تجنيب العالم شر أهل الغدر!!”.

وكان المغرّد القذر حمد المزروعي نشر تغريدةٍ قبل يومين قال فيها: “اتقبل اي راي في تويتر الا عماني ينظر في سياسة الخارجية)، مضيفاً ( اقول بلدك ليس له اي توجه سياسي وعمره ما استضاف مؤتمر دولي خضورك مغيب سياسة النأي بالنفس بالمفهوم العام سياسة انبطاح حشمة قابوس عليك ولا لا يغلبنا الرد على معزبك وزير العشق الايراني”.

يذكر أن هذه ليست المرّة الأولى التي يتطاول فيها “المزروعي” على السلطان قابوس، وسلطنة عمان وشعبها، ومسؤوليها، فهو منذ فترة يعمد الى نشر تغريدات كاذبة بهدف ضرب موسم السياحة في السلطنة.

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