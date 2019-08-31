بروفيسور وكاتب عُمانيان يُلجمان القذر حمد المزروعي بعد تطاوله على السلطان قابوس والوزير “بن علوي”

ردّ بروفيسور وكاتب عُمانيان على المغرّد الإماراتي القذر حمد المزروعي بعد تطاوله مجدداً على سلطنة عُمان، ومحاولة التقليل من حضورها على الصعيد الدولي، ووصفه السلطان قابوس بن سعيد بـ”المنبطح”، إلى جانب التطاول على وزير خارجية السلطنة يوسف بن علوي ووصفه كذلك بوزير العشق الايراني.!.

وقال البروفيسور والعميد السابق بجامعة السلطان قابوس د.حيدر اللواتي في تغريدةٍ له بحسابه في “تويتر: ” مغرد بذئ لم يترك بلد الا ونال منها ثم يزعق اذا راى من ينتقد دور بلده في اليمن، نقول له اننا نخشى ان لا يعمل فيهم اليمن كما عمل في ٨٧ الف جندي تركي لم يرجع منهم الا ٥ الاف وسُمي بمقبرة الاناضول، وكما عمل في ٧٠ الف جندي مصري قُتل منهم ٢٦ الف جندي حتى سُمي بفيتنام مصر، نخاف عليكم”.

مغرد بذئ لم يترك بلد الا ونال منها ثم يزعق اذا راى من ينتقد دور بلده في اليمن، نقول له اننا نخشى ان لا يعمل فيهم اليمن كما عمل في ٨٧ الف جندي تركي لم يرجع منهم الا ٥ الاف وسُمي بمقبرة الاناضول، وكما عمل في ٧٠ الف جندي مصري قُتل منهم ٢٦ الف جندي حتى سُمي بفيتنام مصر، نخاف عليكم☺️ — د. حيدر اللواتي (@DrAl_Lawati) August 31, 2019

اما الكاتب العُماني زكريا المحرمي فردّ على البذيء الإماراتي قائلاً: “توجه العمانيين واضح يا حمد فهم خائفون عليك لا يفعل بك اليمني كما فعل بجالوس الروماني وإكسوم الحبشي وحسين باشا العثماني وتريفليان البريطاني؛ واتفق معك بأن عمان لا تحتضن مؤتمرات الخيانة ولا يعقد فيها سوى لقاءات السلام ومحاولات تجنيب العالم شر أهل الغدر!!”.

توجه العمانيين واضح يا حمد فهم خائفون عليك لا يفعل بك اليمني كما فعل بجالوس الروماني وإكسوم الحبشي وحسين باشا العثماني وتريفليان البريطاني؛ واتفق معك بأن عمان لا تحتضن مؤتمرات الخيانة ولا يعقد فيها سوى لقاءات السلام ومحاولات تجنيب العالم شر أهل الغدر!! https://t.co/FPurQyNyDD — زكريا المحرمي (@almuharrmi) August 31, 2019

وكان المغرّد القذر حمد المزروعي نشر تغريدةٍ قبل يومين قال فيها: “اتقبل اي راي في تويتر الا عماني ينظر في سياسة الامارات الخارجية)، مضيفاً ( اقول بلدك ليس له اي توجه سياسي وعمره ما استضاف مؤتمر دولي خضورك مغيب سياسة النأي بالنفس بالمفهوم العام سياسة انبطاح حشمة قابوس عليك ولا لا يغلبنا الرد على معزبك وزير العشق الايراني”.

اتقبل اي راي في تويتر الا عماني ينظر في سياسة الامارات الخارجية اقول بلدك ليس له اي توجه سياسي وعمره ما استضاف مؤتمر دولي خضورك مغيب سياسة النأي بالنفس بالمفهوم العام سياسة انبطاح حشمة قابوس عليك ولا لا يغلبنا الرد على معزبك وزير العشق الايراني … — حمد المزروعي (@uae_3G) August 30, 2019

يذكر أن هذه ليست المرّة الأولى التي يتطاول فيها “المزروعي” على السلطان قابوس، وسلطنة عمان وشعبها، ومسؤوليها، فهو منذ فترة يعمد الى نشر تغريدات كاذبة بهدف ضرب موسم السياحة في السلطنة.