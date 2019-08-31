“الشاهين” العُماني يمسح الأرض بالقذر “المزروعي” بعد تطاوله على السلطان قابوس والوزير “بن علوي”

أدّب المغرّد العُماني الشهير بموقع تويتر “الشاهين” المغرّد الإماراتي القذر حمد المزروعي بعد تطاوله مجدداً على سلطنة عُمان، ومحاولة التقليل من حضورها على الصعيد الدولي، ووصفه السلطان قابوس بن سعيد بـ”المنبطح”، إلى جانب التطاول على وزير خارجية السلطنة يوسف بن علوي ووصفه كذلك بوزير العشق الايراني.!.

وردّ “الشاهين” على تغريدة البذيء “المزروعي” التي قال فيها: “اتقبل اي راي في تويتر الا عماني ينظر في سياسة الامارات الخارجية)، مضيفاً ( اقول بلدك ليس له اي توجه سياسي وعمره ما استضاف مؤتمر دولي خضورك مغيب سياسة النأي بالنفس بالمفهوم العام سياسة انبطاح حشمة قابوس عليك ولا لا يغلبنا الرد على معزبك وزير العشق الايراني”.

اتقبل اي راي في تويتر الا عماني ينظر في سياسة الامارات الخارجية اقول بلدك ليس له اي توجه سياسي وعمره ما استضاف مؤتمر دولي خضورك مغيب سياسة النأي بالنفس بالمفهوم العام سياسة انبطاح حشمة قابوس عليك ولا لا يغلبنا الرد على معزبك وزير العشق الايراني … — حمد المزروعي (@uae_3G) August 30, 2019

وقال “الشاهين” في معرض ردّه على القذر الإماراتي: ” تتقبل، أو لا تتقبل لم يجانبك الصواب في الطباعة هنا لكي نفهم المغزى بشكل اوضح لعلك كنت تقصد(تياسة الكيان الخارجية)، (خياسة الكيان الخارجية)، (نجاسة الكيان الخارجية)، كون التغريدة مكتوبة في الساعة 12.30 بعد منتصف الليل فالمتابعين الكرام على علم بأي من المؤثرات كنت تترنح تحت وطأتها”.

تتقبل، أو لا تتقبل

لم يجانبك الصواب في الطباعة هنا لكي نفهم المغزى بشكل اوضح

لعلك كنت تقصد

(تياسة الكيان الخارجية)

(خياسة الكيان الخارجية)

(نجاسة الكيان الخارجية)

كون التغريدة مكتوبة في الساعة 12.30 بعد منتصف الليل فالمتابعين الكرام على علم بأي من المؤثرات كنت تترنح تحت وطأتها https://t.co/qRDKnSgKjn — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) August 31, 2019

وتابع “الشاهين”: “وظيفتك في تويتر كما أراد لها برطمكم الأعظم هي الطعن في الأعراض وليس التحليل السياسي فهذا بعيد عنك ولن تدركه فقد استعصي عن من هم من قبلك، لكن من باب الرفق بالمخلوقات الضالة سنأتيك بنبأ ما لا تعلم”:

أولا: “لدينا توجه سياسي بالحفاظ على هذه المنطقة من عبث العيال ونهيق البغال، وهو توجه قائم قبل أن تصنعوا اول مجداف لتبحروا فيه للقرصنة في بحار ليست بحاركم. فالتائه في الأرض لا يسترشد بالاتجاهات وهو في عرض البحر ولو وضع 100 بوصلة على براطمه”.

ثانياً: “حلنا للخلافات بين شيوخكم وما أكثرها من خلافات واستضافتنا للمطرودين منهم لا تحتاج لمؤتمر دولي وبهرجة اعلامية”.

ثالثا: “إن أقمنا المؤتمرات فلدينا من الكوادر المحلية ما يغني عن تجنيس الكفاءات، في هذا السياق… متى كانت آخر مرة استمعت فيها لمادة علمية دسمة يلقيها اكاديمي إماراتي في مؤتمر دولي؟؟”.

وأكد “الشاهين” لـ”المزروعي”: “دوركم يقتصر على خطابات افتتاح المؤتمرات وشكر الحضور و تمنى يوم سعيد لهم. وحتى هذه الخطابات تأتي مطبوعة من موظف وافد فالحديث الارتجالي يفضح ضحالة الفكر و فراغ المنطق وانعدام التأهيل لمن يرعى مؤتمراتكم هذه التي تتبجح بها.

وقال “الشاهين”: “أستطيع إعطاءك بالأدلة قائمة طويلة بالمؤسسات الإماراتية التي ترعى المؤتمرات وما يدار فيها من أنشطة تجنيد وتجسس وابتزاز وغيرها،،، فذيل الكلب يظل اعوج” .

رابعا: “النأي بالنفس ليس انبطاحاً كما وصفته. النأي بالنفس فيدنا بريئة من دماء اليمنيين والليبيين والفلسطينيين وغيرهم. لم نربي جاسوساً كما تفعلون ولا نستضيف الخونة المأجورين.وعليك إعادة تعريف الانبطاح بشكل أفضل مستدلاً بالفرق بين التصريحات والواقع وقبل أن تفعل ذلك تعال هذه الأشكال تمثل سياستكم؟ -مرفقاً صورتين للوزير أنور قرقاش ووزير الخارجية عبدالله بن زايد-“.

وظيفتك في تويتر كما أراد لها برطمكم الأعظم هي الطعن في الأعراض وليس التحليل السياسي فهذا بعيد عنك ولن تدركه

فقد استعصي عن من هم من قبلك

لكن من باب الرفق بالمخلوقات الضالة سنأتيك بنبأ ما لا تعلم

أولا: لدينا توجه سياسي بالحفاظ على هذه المنطقة من عبث العيال ونهيق البغال — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) August 31, 2019

وهو توجه قائم قبل أن تصنعوا اول مجداف لتبحروا فيه للقرصنة في بحار ليست بحاركم. فالتائه في الأرض لا يسترشد بالاتجاهات وهو في عرض البحر ولو وضع 100 بوصلة على براطمه.



ثانيا: حلنا للخلافات بين شيوخكم وما أكثرها من خلافات واستضافتنا للمطرودين منهم لا تحتاج لمؤتمر دولي وبهرجة اعلامية — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) August 31, 2019

ثالثا: ان أقمنا المؤتمرات فلدينا من الكوادر المحلية ما يغني عن تجنيس الكفاءات، في هذا السياق… متى كانت آخر مرة استمعت فيها لمادة علمية دسمة يلقيها اكاديمي إماراتي في مؤتمر دولي؟؟

دوركم يقتصر على خطابات افتتاح المؤتمرات وشكر الحضور و تمنى يوم سعيد لهم. وحتى هذه الخطابات،، — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) August 31, 2019

تأتي مطبوعة من موظف وافد فالحديث الارتجالي يفضح ضحالة الفكر و فراغ المنطق وانعدام التأهيل لمن يرعى مؤتمراتكم هذه التي تتبجح بها.

وأستطيع إعطاءك بالأدلة قائمة طويلة بالمؤسسات الإماراتية التي ترعى المؤتمرات وما يدار فيها من أنشطة تجنيد وتجسس وابتزاز وغيرها،،، فذيل الكلب يظل اعوج — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) August 31, 2019

رابعا: النأي بالنفس ليس انبطاحاً كما وصفته

النأي بالنفس فيدنا بريئة من دماء اليمنيين والليبيين والفلسطينيين وغيرهم. لم نربي جاسوساً كما تفعلون ولا نستضيف الخونة المأجورين.

وعليك إعادة تعريف الانبطاح بشكل أفضل مستدلاً بالفرق بين التصريحات والواقع pic.twitter.com/TL2apiK06y — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) August 31, 2019

وسخر “الشاهين” منهما قائلاً: “سمعتهم كيف لما يتكلموا بدون أوراق مطبوعة؟ تأ تأ تأ ممممم يعنييييي. ااااااا وبالتالي. وبشكل يستحق الرعاية في أقسام صعوبات النطق أو خلهم عالاقل يتعلموا من سلاح السلام الشامل يوسف بن علوي أو سيدة الخطاب الدبلوماسي لولوة الخاطر المتحدثة باسم الخارجية القطرية”.

وبالتالي. وبشكل يستحق الرعاية في أقسام صعوبات النطق أو خلهم عالاقل يتعلموا من سلاح السلام الشامل يوسف بن علوي أو سيدة الخطاب الدبلوماسي لولوة الخاطر المتحدثة باسم الخارجية القطرية”.

وقبل أن تفعل ذلك تعال

هذه الأشكال تمثل سياستكم؟



سمعتهم كيف لما يتكلموا بدون أوراق مطبوعة؟

تأ تأ تأ ممممم يعنييييي. ااااااا وبالتالي.

وبشكل يستحق الرعاية في أقسام صعوبات النطق

أو خلهم عالاقل يتعلموا من #سلاح_السلام_الشامل يوسف بن علوي أو سيدة الخطاب الدبلوماسي @Lolwah_Alkhater pic.twitter.com/y1uXc6Lsby — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) August 31, 2019

وختم “الشاهين” ردّه اللاذع على القذر “المزروعي” بطريقةٍ ساخرة: ” الله أمر بالستر.استروا أنفسكم،، كل يوم فضيحة في مكان. كل يوم تحقيقات دولية تكشف عبثكم من أكبر رأس لين أكبر برطم.جواسيسكم يمسكوهم كل يوم بدولة.مؤتمراتكم صار روتين يومي.وجاي تنتقد سياسة عمان؟ .كمل حفلتك”.

الله أمر بالستر

استروا أنفسكم،، كل يوم فضيحة في مكان

كل يوم تحقيقات دولية تكشف عبثكم من أكبر رأس لين أكبر برطم

جواسيسكم يمسكوهم كل يوم بدولة

مؤتمراتكم صار روتين يومي

وجاي تنتقد سياسة عمان؟

كمل حفلتك pic.twitter.com/ERaX7R74xR — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) August 31, 2019

يذكر أن هذه ليست المرّة الأولى التي يتطاول فيها “المزروعي” على السلطان قابوس، وسلطنة عمان وشعبها، ومسؤوليها، فهو منذ فترة يعمد الى نشر تغريدات كاذبة بهدف ضرب موسم السياحة في السلطنة.