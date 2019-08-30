مشاهد نادرة للملك الأردني الراحل الحسين بن طلال والسلطان قابوس ونشطاء: “أخوّتهما لم تغيرها ظروف أو مصالح”

تداول مغرّدون بمواقع التواصل الاجتماعيّ، فيديوهات نادرة، تجمع السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، مع العاهل الأردني الراحل الملك الحسين بن طلال.

ويُظهر أحد الفيديوهات السلطان قابوس والملك الحسين في منطقة سيح أم الزمايم بولاية هيماء، ويعود المقطع إلى زيارة أجراها العاهل الأردني الراحل للسلطنة عام ١٩٩٥م.

مقطع نادر لجلالة السلطان والمغفور له الملك الحسين بن طلال ، في سيح أم الزمايم بولاية هيماء ، عام ١٩٩٥م. pic.twitter.com/7mTmlZgIbR — محمود بن سبيل البلوشي (@Uv91yBwG1csAkQP) August 29, 2019

ووثق مقطع ثان، لقاءً جمع الملك الحسين بن طلال بالسلطان قابوس في الأردن، خلال زيارة الأخير له في قصره بتاريخ الـ١٧ مايو ١٩٨٩م.

ويُشاهد في المقطع الملكة نور زوجة الراحل الملك الحسين بن طلال، وأبناءهما في حديقة القصر الملكي.

كان المغفور له ، جلالة الملك الحسين بن طلال من أعز الأصدقاء المقربين لصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله وأمد في عمره ، ١٧ مايو ١٩٨٩م عمان الأردن pic.twitter.com/upBmQqpiXG — محمود بن سبيل البلوشي (@Uv91yBwG1csAkQP) August 30, 2019

واشار مغرّدون إلى أنّ الملك الحسين بن طلال كان من أعز الأصدقاء المقربين للسلطان قابوس بن سعيد، وبدأت الأخوة الصادقة بينهما على عهد ووعهد واستمرت دون ان تغيرها الظروف والمصالح.