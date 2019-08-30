الحسين بن طلال والسلطان قابوس
الحسين بن طلال والسلطان قابوس
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مشاهد نادرة للملك الأردني الراحل الحسين بن طلال والسلطان قابوس ونشطاء: “أخوّتهما لم تغيرها ظروف أو مصالح”

كتب وطن
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تداول مغرّدون بمواقع التواصل الاجتماعيّ، فيديوهات نادرة، تجمع ، سلطان عمان، مع العاهل الأردني الراحل .

ويُظهر أحد الفيديوهات السلطان قابوس والملك الحسين في منطقة سيح أم الزمايم بولاية هيماء، ويعود المقطع إلى زيارة أجراها العاهل الأردني الراحل للسلطنة عام ١٩٩٥م.

ووثق مقطع ثان، لقاءً جمع الملك الحسين بن طلال بالسلطان قابوس في ، خلال زيارة الأخير له في قصره بتاريخ الـ١٧ مايو ١٩٨٩م.

ويُشاهد في المقطع الملكة نور زوجة الراحل الملك الحسين بن طلال، وأبناءهما في حديقة القصر الملكي.

واشار مغرّدون إلى أنّ الملك الحسين بن طلال كان من أعز الأصدقاء المقربين للسلطان قابوس بن سعيد، وبدأت الأخوة الصادقة بينهما على عهد ووعهد واستمرت دون ان تغيرها الظروف والمصالح.

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