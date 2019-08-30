فضيحة فيديوهات جنسية لشاب وفتاة في الإمارات “السعيدة”!!

باشرت محكمة جنايات دبي النظر في قضية الفيديوهات الجنسية، التي تم اكتشافها بعد حدوث مشاجرة بين شاب وفتاة داخل محطة المترو.

وتنظر المحكمة في قضية شاب هدد صديقته السابقة بنشر مقاطع فيديو جنسية للقاءات جمعتهما سوياً، إذا لم تعد إليه مجدداً.

وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة إنها تعرفت على المتهم (عامل آسيوي) وتطورت العلاقة بينهما حتى صارت عاطفية، وبناء عليه كانت تمارس معه الجنس بشكل منتظم في مقر سكنه، وفي تلك الأثناء اعتاد التقاط مقاطع فيديو وصوراً لهما، ثم قررت قطع علاقتها به بعد فترة.

وأضافت أنها كانت متواجدة في محطة مترو برجمان للتسوق، وأوقفها المتهم الأول، وعرض عليها بعض المقاطع التي احتفظ بها في هاتفها، وهددها بنشر الفيديوهات على شبكات التواصل الاجتماعي إذا لم تجدد علاقتها به، فتركته واتجهت مباشرة إلى نقطة الشرطة في المترو وأبلغت عنه.

وباستدعائهما وسؤال المتهم أقر بأنه كان على علاقة حب بها ولا يزال يحبها، ووعدته بالزواج، لكنها ابتعدت عنه فجأة فقرر تهديدها بمقاطع فيديو وصور التقطها للقاءاتهما الجنسية، مؤكداً أن التصوير كان برضاها.

وعثر بعد فحص الهاتف من قبل خبراء الأدلة الجنائية على ملف فيديو للمتهم وصديقته التي أحيلت إلى المحكمة بدورها بتهمة هتك العرض بالرضا.