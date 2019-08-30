زوج عربي دخل منزله ليسمع زوجته تتحدث بمكالمة جنسية مع عشيقها .. أنهى حياتها بضربات سكين قاتلة

قتل زوج مصري زوجته بتوجيه طعنات في الرقبة والصدر، عقب سماعه مكالمة جنسية لها.

كانت أجهزة الأمن تلقت إخطارًا بقتل سيدة على يد زوجها بمنطقة “الساحة” التابعة لمركز “أبو كبير”، حيث انتقلت قوة أمنية، إلى موقع البلاغ.

وتبين من خلال الفحص والتحري، أن “محمد. هـ” 32 عامًا، عامل، قتل زوجته “دعاء. ش.”، 30 عامًا، بعدما سمعها تتحدث إلى أحد الأشخاص في الهاتف المحمول، حيث استل سكينًا وطعنها عدة طعنات حتى فارقت الحياة.

وألقي القبض على المتهم، والسلاح المستخدم في الجريمة، وجرى اقتياده إلى مركز الشرطة، واعترف بارتكاب الجريمة.

وقررت نيابة “أبوكبير” بمحافظة الشرقية (شرقي مصر) تجديد حبس الزوج لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.