زوج مصري يقتل زوجته عقب سماعه مكالمة جنسية لها
زوج مصري يقتل زوجته عقب سماعه مكالمة جنسية لها
حياتنا

زوج عربي دخل منزله ليسمع زوجته تتحدث بمكالمة جنسية مع عشيقها .. أنهى حياتها بضربات سكين قاتلة

كتب وطن
0

زوج مصري زوجته بتوجيه طعنات في الرقبة والصدر، عقب سماعه لها.

كانت أجهزة الأمن تلقت إخطارًا بقتل سيدة على يد زوجها بمنطقة “الساحة” التابعة لمركز “أبو كبير”، حيث انتقلت قوة أمنية، إلى موقع البلاغ.

وتبين من خلال الفحص والتحري، أن “محمد. هـ” 32 عامًا، عامل، قتل زوجته “دعاء. ش.”، 30 عامًا، بعدما سمعها تتحدث إلى أحد الأشخاص في الهاتف المحمول، حيث استل سكينًا وطعنها عدة طعنات حتى فارقت الحياة.

وألقي القبض على المتهم، والسلاح المستخدم في الجريمة، وجرى اقتياده إلى مركز الشرطة، واعترف بارتكاب الجريمة.

وقررت نيابة “أبوكبير” بمحافظة الشرقية (شرقي ) تجديد حبس الزوج لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

قد يعجبك ايضا
تقارير

هروب الأميرة هيا شقيقة ملك الأردن يعيد للأذهان 7 من أشهر قصص الطلاق بالعائلات الحاكمة…

الهدهد

محمد دحلان يقف وراء تفجيرات غزة وجرس صفقة القرن قد ضرب.. محمود رفعت يفجر مفاجأة عما…

تقارير

“شهر العسل مع السعودية انتهى”.. الملك سلمان ابلغ مقربين منه…

الهدهد

“شاهد” الرئيس الفرنسي يُحرج السيسي بسؤال عن زوجته.. والأخير…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.