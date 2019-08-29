وفد سعودي رفيع يطير إلى تل أبيب.. ابن سلمان استشعر بالخطر المحدق فتحرك سريعاً

قال حساب “بدون ظل” الذي يعرف نفسه على أنه ضابط بجهاز الأمن الإماراتي، إن وفدا سعوديا طار إلى تل أبيب، من أجل إيجاد موقف مشترك ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم التقارب مع ايران.

وأضاف “بدون ظل” في تغريدة رصدتها “وطن”، “تم تكثيف الاعلام لزيارة الامير خالد بن سلمان الى امريكا، للتغطية على زيارة الوفد لإسرائيل “.

وفد سعودي حاليا في اسرائيل ، من اجل ايجاد

موقف مشترك ضد الرئيس ترامب ، بعدم التقارب مع ايران ، لذلك تم تكثيف الاعلام

لزيارة الامير خالد بن سلمان الى امريكا، للتغطيه على زيارة الوفد لاسرائيل. — بدون ظل (@without__shadow) August 28, 2019

وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أفادت بوصول خالد بن سلمان، إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية، لـ”بحث العلاقات الثنائية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تدعم أمن واستقرار المنطقة”، دون تفاصيل أكثر.

وتأتي زيارة خالد بن سلمان، لواشنطن عقب أيام من إشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى انفتاح جديد على المحادثات المحتملة مع إيران، التي تعد المنافس الإقليمي الرئيسي للسعودية، وفق تقارير أجنبية.

ومنذ آذار/ مارس 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، وأدى القتال إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، حسب تقديرات أممية منتصف حزيران/ يونيو.