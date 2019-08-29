عزمي بشارة يصف التحالف العربي بـ”التخالف”: انحطاط الصراع في اليمن وصل حدود العبث

علق المفكر العربي المعروف الدكتور عزمي بشارة، على حالة التوتر والصراع الغير مسبوقة باليمن عقب خيانة الإمارات للتحالف وقصف قوات الشرعية بعدن، مؤكدا أن الصراع هناك وصل حدود العبث، حسب وصفه.

وقال “بشارة” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) على حسابه الرسمي:”انحطاط الصراع في اليمن وصل حدود العبث في ظل التخالف العربي ( الخاء مقصدودة).”

انحطاط الصراع في اليمن وصل حدود العبث في ظل التخالف العربي ( الخاء مقصدودة) . هل يذكر احد الهدف والغاية من كل هذا؟! كيانات عاجزة عن تأطير أي خلاف دون ان يتحول إلى صراع، وصراعات لا تلبث ان تتحول إلى كيانات متخاصمة . — عزمي بشارة (@AzmiBishara) August 29, 2019

وتساءل موضحا:”هل يذكر أحد الهدف والغاية من كل هذا؟! كيانات عاجزة عن تأطير أي خلاف دون ان يتحول إلى صراع، وصراعات لا تلبث ان تتحول إلى كيانات متخاصمة.”

وأدانت وزارة الدفاع اليمنية اليوم، الخميس، القصف الجوي الإماراتي الذي تعرضت له قواتها في المنطقة الواقعة بين أبين وعدن، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وقال بيان مشترك صادر عن وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان، إن القصف أدى إلى “سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى بينهم مدنيون”.

وحمل البيان مسؤولية القصف إلى “المتسببين في الاستهداف المتعمد والسافر، الخارج عن القانون والأعراف الدولية والمهمة التي أتوا من أجلها”، في إشارة إلى الإمارات.

وطالب البيان، الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي والسعودية، بمحاسبة “المتسببين في ذلك والمستهترين بدماء أبناء اليمن”.

وفجر الخميس، استعادت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي والحزام الأمني، المدعومة إماراتيا، السيطرة على مواقع في عدن، بعد ساعات على انهيارها بالمدينة ومحيطها، وذلك إثر وصول تعزيزات كبيرة للانفصاليين عبر المدخل الشمالي للمدينة، دون أي ردع من الجيش الوطني.

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس، نزار هيثم، لوكالة “فرانس برس” إن “قوات الحزام الأمني باتت تسيطر على مدينة عدن بالكامل مع مداخلها”.

وظهر نائب رئيس المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، هاني بن بريك، وهو يتجول داخل مطار عدن.