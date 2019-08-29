أمير الكويت الشيخ صباح يرسل مرزوق الغانم إلى أمير قطر لتسليمه هذه الرسالة

توجه رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، اليوم الخميس، إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة قصيرة يجتمع خلالها إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وذكرت شبكة (الدستور) الإخبارية في بيان صحفي أنه من المقرر أن ينقل الغانم إلى أمير دولة قطر رسالة من حضرة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وكان أمير قطر، قد أجرى اتصالا هاتفياً بأمير الكويت، للحديث بشأن حدث “عارض”.

وأشارت وكالة الأنباء القطرية “قنا” في بيانها إلى أن أمير قطر اطمأن في الاتصال الهاتفي على صحة أمير الكويت، بعد تعرضه لما وصف بـ”العارض الصحي”.

وقالت الوكالة القطرية “أمير البلاد، يجري اتصالا هاتفيا بأخيه أمير دولة الكويت الشقيقة، اطمأن خلاله على صحته بعد تعافيه من العارض الصحي الذي تعرض له، بعد الفحوصات الطبية المعتادة التي أجراها مؤخرا”.

وأوضحت أن أمير قطر تمنى موفور الصحة وتمام العافية لأمير الكويت.