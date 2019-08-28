مطعم بالعاصمة مسقط يعتذر للعُمانيين تحت الضغط الإعلامي ويلغي حفل “الشيشة النسائية” الذي أثار غضبا واسعا
أكد الإعلامي العُماني المعروف عادل الكاسبي، أنه تم إلغاء الحفلة المقررة والتي أعلن أحد المطاعم بالسلطنة عن إقامتها يوم، الخميس، مع تقديم ( شيشة) مجانا للنساء وذلك عقب الضجة الواسعة التي أحدثها الإعلان وموجة الهجوم على إدارة الموقع.
القضية كان الإعلامي العُماني “الكاسبي” قد أثارها قبل يومين، بكشفه على حسابه بتويتر أن أحد المطاعم في قلب العاصمة مسقط نشر إعلان افتتاح وفيه تقديم الشيشة مجانا للنساء.
الأمر الذي أحدث ضجة واسعة بالسلطنة وهجوم كبير من قبل العُمانيين، على هذا الإعلان وصاحب المطعم لمخالفته عادات المجتمع العُماني المحافظ.
واضطرت إدارة المطعم تحت الضغط الإعلامي للإعلان اليوم عن إلغاء الحفل الذي كان مقررا غدا، الخميس.
وذكر الإعلامي عادل الكاسبي في تغريدة أخرى له:”تم إلغاء الحفلة المقررة إقامتها يوم الخميس مع تقديم ( شيشة) مجانا للنساء ، كما أن المطعم يقدم إعتذاره للجميع عما حدث عبر صفحته الرسمية في مواقع التواصل.”