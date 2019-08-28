مطعم بالعاصمة مسقط يعتذر للعُمانيين تحت الضغط الإعلامي ويلغي حفل “الشيشة النسائية” الذي أثار غضبا واسعا

أكد الإعلامي العُماني المعروف عادل الكاسبي، أنه تم إلغاء الحفلة المقررة والتي أعلن أحد المطاعم بالسلطنة عن إقامتها يوم، الخميس، مع تقديم ( شيشة) مجانا للنساء وذلك عقب الضجة الواسعة التي أحدثها الإعلان وموجة الهجوم على إدارة الموقع.

القضية كان الإعلامي العُماني “الكاسبي” قد أثارها قبل يومين، بكشفه على حسابه بتويتر أن أحد المطاعم في قلب العاصمة مسقط نشر إعلان افتتاح وفيه تقديم الشيشة مجانا للنساء.

ما الذي يحدث أمامنا

أحد المطاعم في قلب العاصمة مسقط عامل إعلان إفتتاح وفيه تقديم

( الشيشة مجانا للنساء )

——————————@omaninfo1 @MOCI_OMAN pic.twitter.com/TWW1RvIGW8 — عادل الكاسبي (@adil_alkasbi) August 26, 2019

الأمر الذي أحدث ضجة واسعة بالسلطنة وهجوم كبير من قبل العُمانيين، على هذا الإعلان وصاحب المطعم لمخالفته عادات المجتمع العُماني المحافظ.

♻️ الله لا يوفقه على هذا الإعلان ولا يوفق المطعم وصاحب المطعم ناقصنا أن نشجع الفساد في البلاد. — الوضاح عبدالسلام {أن الله يعزمن يشاء ويذل من يشاء} (@AAlwadhah) August 26, 2019

للأسف، هذا المطاعم العربية والمستثمرين العرب، هم من يجيبو السلوكياتهم القذرة والوصخه إلى البلد، وحقيقة على كثر المطاعم الآسيوية،لم أرى مطعم فيهم يقدر سلوكيات سيئة مثل المطاعم العربية " لهم حرية الفهم" — HAMED AHMED ALAMRI (@HAMED_A_AlAMRI) August 26, 2019

واضطرت إدارة المطعم تحت الضغط الإعلامي للإعلان اليوم عن إلغاء الحفل الذي كان مقررا غدا، الخميس.

وذكر الإعلامي عادل الكاسبي في تغريدة أخرى له:”تم إلغاء الحفلة المقررة إقامتها يوم الخميس مع تقديم ( شيشة) مجانا للنساء ، كما أن المطعم يقدم إعتذاره للجميع عما حدث عبر صفحته الرسمية في مواقع التواصل.”