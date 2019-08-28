لماذا تريد قطر شراء هذا النوع من الطائرات بدون طيّار من شركة الدفاع الإيطالية “ليوناردو”؟

ذكر موقع “تاكتيكال ريبورت” الاستخباراتي، أن هناك حديث عن اتصالات جارية بين وزارة الداخلية القطرية وشركة الدفاع الإيطالية “ليوناردو” بشأن صفقة لأنظمة المراقبة والحماية الجوية، بما في ذلك الطائرات بدون طيار.

يأتي ذلك في سياق خطة لتوفير الحماية للقوارب المدنية والسياحية خلال افتتاح كأس العالم 2022.وفقَ “تاكتيكال ريبورت”

وبداية شهر آب/أغسطس الجاري، نظمت وزارة الداخلية القطرية، دورة تدريبية في مجال إدارة الأزمات والكوارث بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI .

واستهدفت الدورة التدريبية الاستعدادات الأمنية لبطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها دولة قطر، لتزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع الأزمات الأمنية الكبرى والطوارئ، ومنح أولوية للمخاطر المحتملة، ووضع السيناريوهات المختلفة، وتحديد أفضل التدابير لمواجهتها.

وسلط العميد عبد الرحمن ماجد السليطي، مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة الداخلية القطرية، الضوء على أهمية تلك الدورة التدريبية التي اشترك فيها الضباط المسؤولون عن القيام بالمهام الميدانية في تنفيذ الخطط الأمنية الخاصة بمونديال 2022.

وشدد السليطي على أهمية الدورة الأمنية بسبب الحادث الرياضي الأهم عالميا الذي ستحتضنه الدولة الخليجية الغنية في 2022، والدور المهم الذي تضطلع به وزارة الداخلية في مواجهة أي مخاطر محتملة قد تعكر صفو المونديال.

وشدد السليطي على أن وزارة الداخلية القطرية على أهبة الاستعداد لمواجهة التهديدات والمخاطر المحتملة التي قد تنشأ إبان البطولة، انطلاقا من مهمتها السامية في تحقيق الأمان والاستقرار، مضيفا أن الغرض الأساسي للاستراتيجية التي تطبقها الوزارة خلال الفترة من 2018-2022، هو المساهمة في تأمين استضافة فعاليات المونديال.

وأوضح السليطي: أن الخطة الرامية لتأمين كأس العالم 2022 تشتمل على ربط كل المستثمرين في قطر بمشاركة القطاع الخاص، بهدف تحقيق الأمن والحماية من المخاطر المحتملة، وأيضا التهديدات بشتى أنواعها، مستخدمة كل الوسائل والسبل الممكنة في العمل من أجل ضمان عدم وصول تلك التهديدات إلى المواقع التي ستستضيف فعاليات البطولة، والتأثير على المنشآت الرياضية، أو الجمهور المتوقع وصوله بأعداد غفيرة من كل أنحاء العالم.