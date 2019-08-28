“عندما يبلغ الفجور منتهاه”.. كاتب سعودي يروج لشائعات عن تدهور صحة الأمير الوالد: “اللهم أسعدنا بموته”

تستمر كتائب الذباب الإلكتروني والأقلام السعودية والإماراتية المحسوبة على أنظمتها، في حملتها القذرة ضد قطر لشيطنتها بمزاعم وأكاذيب لا أساس لها فضلا عن حملات السب والقذف والطعن بالأعراض التي يقودها حمد المزروعي بأمر محمد بن زايد.

هذه المرة انتقلت كتائب الذباب من الطعن بالأعراض إلى ترويج الشائعات عن القيادة بقطر، وخرج الكاتب السعودي المقرب من الديوان محمد آل الشيخ ليزعم تدهور صحة أمير قطر الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وزعم “آل الشيخ” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) أن هناك أنباء بدأت تتواتر من الدوحة بأن حمد بن خليفة صحته في تدهور مستمر.

الانباء بدأت تتواتر من الدوحة بأن حمد بن خليفة صحته في تدهور مستمر اللهم فرحنا بموته وفراقه للحياة .. — محمد آل الشيخ 🇸🇦 (@alshaikhmhmd) August 28, 2019

وتابع بذاءته وتطاوله على القيادة القطرية:”اللهم فرحنا بموته وفراقه للحياة”

وشارك محمد آل الشيخ في ترويج إشاعاته وبذاءاته الداعية السعودي الدكتور ماجد الفهد المعروف بتغريداته المثيرة للجدل وإساءته المتكررة لقطر وقيادتها، والتي كان آخرها يسب فيها الشيخة موزا بنت ناصر المسند والدة أمير قطر.

باذن الله تكون موتته موتت كلاب — د. ماجد الفهد (@dr_majedalfahad) August 28, 2019

وربما كان الفيديو الأخير المتداول للأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة والذي تحدث فيه عن اليمن، هو السبب وراء هذه الحملة القذرة ضد من أقلام السعودية والإمارات الموجهة.

الفيديو الذي نشره الشيخ خليفة بن حمد، شقيق أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في أواخر يونيو الماضي لوالدهما الأمير السابق، حمد بن خليفة آل ثاني، كان يتحدث فيه عن الحرب في اليمن.

ووصف الشيخ خليفة والده بــ”الطبيب”.

ويظهر الفيديو الذي نشره شقيق أمير قطر على حسابه في “فيسبوك” الأمير الوالد”، وهو يجلس قائلا إن الدولة اليمنية “صار لها كم سنة وهي من حرب إلى حرب”.