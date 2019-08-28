حساب عُماني شهير يفضح حقد مستشار ابن زايد الدفين على سلطنة عُمان.. أصابه “في مقتل” بهذه التغريدة

علق مستشار ابن زايد الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، على التقارير المتداولة بشأن سعي الإدارة الأمريكية لعقد محادثات مباشرة بين السعودية والحوثيين بوساطة سلطنة عُمان.

وقال “عبدالله” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) رافضا هذه المساعي ومستنكرا لها:”أمريكا قررت اجراء حوار مباشر مع جماعة الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران التي ترفع شعار الموت لامريكا في كل شبر تحت سيطرتها في اليمن.”

أمريكا قررت اجراء حوار مباشر مع جماعة الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران التي ترفع شعار الموت لامريكا في كل شبر تحت سيطرتها في اليمن. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) August 28, 2019

التغريدة الخبيثة التي فضحها حساب “الشاهين” العُماني سريعا، وأكد أن مستشار ابن زايد كتب هذا الكلام فقط لأن اللقاء الذي يدور الحديث عنه سيكون في مسقط والوساطة عُمانية.

وفي رد ناري ملجم دون “الشاهين” ما نصه:”لماذا؟ لأن اللقاء سيكون في عمان”

لماذا؟

لأن اللقاء سيكون في عمان

لو كان في 🇦🇪 لقلت 🙁 حرصاً مننا على وحدة الشعب اليمني وحفاظاً على استقلاله و أمنه وبالتزامن مع عام التسامح وسياسة السلام والخير التي تنتهجها الدولة،، الولايات المتحدة الأمريكية ترحب بقرار سمو ولي عهد أبوظبي باستضافة حوار بين أطراف النزاع اليمني) https://t.co/xwxmiloIDu — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) August 28, 2019

وتابع مخاطبا الأكاديمي الإماراتي:”لو كان في الإمارات لقلت 😞 حرصاً مننا على وحدة الشعب اليمني وحفاظاً على استقلاله و أمنه وبالتزامن مع عام التسامح وسياسة السلام والخير التي تنتهجها الدولة،،الولايات المتحدة الأمريكية ترحب بقرار سمو ولي عهد أبوظبي باستضافة حوار بين أطراف النزاع اليمني)”

وسخر منه ناشط آخر بقوله:”قصفوا جبهته هذا مسوي نفسه متحذلق وهو ولا يفقه شي وكل كلامه وتحليله مايترس محاره . قال دكتور قال “

قصفوا جبهته هذا مسوي نفسه متحذلق وهو ولا يفقه شي وكل كلامه وتحليله مايترس محاره . قال دكتور قال 😂 — 《المُلْهِم آلبوسعيدي》 (@aanwer521) August 28, 2019

وأحرجه ثاني برد مفحم:”الامارات دخلت اليمن وكان تظن ان سيسقط خلال ايام معدودة وستسيطر على الجنوب بنفطه وغازه وموانئة لكنها اليوم مصدومه بعد خسارة اكثر من ٧٠ مليار دولار واكثر من ٥٠٠ قتيل مواطن من دون اي مردود مادي ولا معنوي”

الامارات دخلت اليمن وكان تظن ان سيسقط خلال ايام معدودة وستسيطر على الجنوب بنفطه وغازه وموانئة لكنها اليوم مصدومه بعد خسارة اكثر من ٧٠ مليار دولار واكثر من ٥٠٠ قتيل مواطن من دون اي مردود مادي ولا معنوي والمصيبه الاكبر ان الموقف العماني اثبت انه موقف سليم لذلك اليوم هم يتخبطون..!! — شنكول (@bo48BtFwT9JqGWg) August 28, 2019

وأضاف:”والمصيبة الأكبر أن الموقف العماني أثبت أنه موقف سليم لذلك اليوم هم يتخبطون.!”

وتستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبدء محادثات مباشرة مع قوات الحوثيين التي تدعمها إيران في اليمن في محاولة لإنهاء الحرب المستمرة منذ أربع سنوات.

وتتطلع واشنطن بحسب ما كشفته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، إلى حث المملكة العربية السعودية على المشاركة في محادثات سرية في سلطنة عُمان مع قادة الحوثيين في محاولة للتوسط في وقف لإطلاق النار في اليمن، وفقًا لمسؤولين على اطّلاع بالأمر.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة قد تفتح أول قناة مهمة بين إدارة ترامب والحوثيين في وقت تتزايد فيه المخاوف من اندلاع حرب إقليمية أوسع.

وفي عام 2015، بعد أشهر قليلة من بدء الحرب في اليمن، التقى كبار مبعوثي إدارة أوباما سرًا مع قادة الحوثيين لأول مرة في عُمان للضغط من أجل وقف إطلاق النار والإفراج عن الأمريكيين المحتجزين لدى المقاتلين اليمنيين.

والتقى المسؤولون الأمريكيون مع زعماء الحوثيين في ديسمبر الماضي في السويد خلال محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة. ولكن لم تحدث أي مفاوضات مباشرة منذ تولي الرئيس ترامب مهام منصبه في عام 2017، حسبما قال مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون.

وذكرت الصحيفة على أن إدارة ترامب تنظر إلى قوات الحوثي على أنها وكلاء لإيران، وتقول إن طهران يجب أن تتحمل المسؤولية المباشرة عن الهجمات التي يشنها المقاتلون الحوثيون على المملكة.