بعد تحذيرها “أصحاب القلوب الضعيفة من الدخول” .. أخت هيفاء وهبي تنشر صورها عارية تماماً!

عادت رولا يموت، -الأخت غير الشقيقة للفنانة هيفاء وهبي- لتثير جدلاً وغضباً واسعاً بمواقع التواصل الإجتماعيّ، بعد نشرها صوراً فاضحة وعارية.

وظهرت “رولا يموت” في الصور وهي عارية تماماً وتجلس على كرسي، ما عرّضها لهجومٍ كبير من مستخدمي مواقع التواصل، الذين وصفوها بأبشع العبارات.

ويأتي نشر الصور الجديدة بعد أيام قليلة من نشرها فيديو ظهرت فيه عارية تمامًا، تحرك مؤخرتها على أنغام (big booty ) -أغنية النجمة العالمية جينيفر لوبي-، وعلقت: (Big soon ماشالله من أجواء التصوير ليس لأصحاب القلوب الضعيفة!.

كانت “رولا” قد كشفت مؤخرا عن انها ستجري عملية جراحية عاجلة، من دون ان تفصح عن تفاصيل اخرى.

وقالت: “ان تعذّر عليّي الرد، فذلك بسبب ضرورة اجراء عملية جراحية مستعجلة، ادعوا لي بالصحة والسلامة”.